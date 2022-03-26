«Всех отправляют на фронт». В Крыму — принудительная мобилизация, ажиотаж продажи недвижимости и ограниченный выезд с полуострова — Джемилев 26 марта, 22:15 Цей матеріал також доступний українською Военная техника в Армянске. Крым, 24 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

В эфире Радио НВ лидер крымскотатарского народа и депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев рассказал, что происходит на территории временно оккупированного Россией Крыма.

«Там всех призывают и отправляют на фронт. Поскольку закрыта дорога на материковую часть Украины, они пытаются через российские города уехать за границу. Преимущественно в Турцию они переезжают», – рассказал Джемилев.

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Принудительной мобилизации избежать удается не всем, добавил он. Среди тех, кого отправляют на войну с Украиной, по информации нардепа, есть и крымские татары, которые не могут сложить оружие из-за угроз применения силы к их родным:

«Из 150 человек, которых [собрали] из Крыма в Симферополе, есть два крымских татара. <...> Они говорят, что у них (в РФ – ред.) в заложниках родственники, и если они [сдадутся], то могут убить или арестовать родных».

И гражданским покинуть территорию полуострова сложно, ведь транспортное сообщение с Крымом остановлено почти полностью, уточнил нардеп:

«Трудно уехать из Крыма. Железная дорога сейчас через Крымский мост пассажиров не перевозит. Аэропорт тоже не работает, но какими-то путями люди все же уезжают. Там вроде бы паника, что война может перекинуться на территорию Крыма тоже».

Страх войны, по словам Джемилева, вызвал ажиотаж на рынке недвижимости.

«В целом по Крыму ажиотаж продаж квартир. Согласно нашим оценкам, выставленных на продажу квартир в три-четыре раза больше обычного. Продают в большинстве своем те, кто приехал после оккупации в Крым», — рассказал нардеп.

Ранее о принудительной мобилизации на полуострове сообщало представительство президента Украины в АР Крым. В их отчете говорилось, что мужчины призывного возраста пытаются выехать с полуострова через РФ.

В то же время в Главном управлении разведки Минобороны Украины предупреждали, что российский диктатор Владимир Путин готовится заблокировать возможность покинуть оккупированный Крым.

На третьей неделе войны России против Украины глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров тоже рассказывал о принудительной мобилизации на полуострове и утилизации тел российских военных.