«Круглосуточно утилизируют убитых». Чубаров рассказал, что происходит в Крыму на третьей неделе войны России против Украины

12 марта, 19:43
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Военная техника в Армянске. Крым, 24 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Военная техника в Армянске. Крым, 24 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

В оккупированном РФ Крыму крематорий днем и ночью утилизирует погибших российских военных, а школы превращают в госпитали для лечения раненых, рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Когда в Крым начали переправлять „двухсотых“ и „трехсотых“ (погибших и раненых — ред.) эйфория [пророссийски настроенного населения] исчезла. Некоторые школы в степной части Крыма, в частности, в городе Джанкой, превратили в госпитали. В поселке Гвардейское под Симферополем был построен несколько лет назад новый мощный крематорий. <...> Теперь они там днем и ночью утилизируют убитых российских солдат», - отметил Чубаров в эфире Радио НВ.

https://www.youtube.com/watch?v=gZPxL4h47DY

В то же время глава Меджлиса добавил, что в Крым продолжают переправлять российских военных и технику, а также на полуострове проводят скрытую мобилизацию:

«Через Керченский мост прибывают техника, военные. И для людей, живущих в Крыму, наиболее неприемлемо, то, чего они справедливо боятся, — объявлена мобилизация. Она скрытая, но очень многих людей, мужчин приглашают в военкомат (отказать нельзя), а там заставляют подписывать контракты и направляют на материковую часть Украины в составе российских войск. <...> Мы стараемся объяснять людям, что нужно при любых условиях избегать призыва и мобилизации. Если нет никаких выходов из этого, то лучше открыто отказываться и пусть лучше судят по оккупационным законам (два-три года заключения), чтобы не идти и убивать своих сограждан».

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Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Крым Мобилизация Российские войска Рефат Чубаров Армия России Российская армия Оккупированные территории Радио НВ Война России против Украины

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