Россияне в Крыму мобилизуют население для участия в войне, мужчины выезжают с полуострова — представительство Зеленского

26 марта, 18:02
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Россияне проводят мобилизацию в Крыму (Фото:Reuters)

Россияне проводят мобилизацию в Крыму (Фото:Reuters)

В оккупированном Россией украинском Крыму происходит мобилизация для участия в войне. Мужчины призывного возраста пытаются уехать с полуострова через РФ.

Об этом идет речь в отчете представительства президента Украины в АР Крым Крымский полуостров в контексте полномасштабной агрессии РФ против Украины.

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Представительству поступает информация, что мужчинам в Крыму активно поступают повестки и граждан продолжают мобилизовать на войну. В связи с этим мужчины призывного возраста пытаются уехать с территории полуострова.

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«Поскольку стоимость авиасообщения через территорию России достаточно дорога и вариантов выезда не так много в связи с санкциями, то выезжают на авто через территорию России в третьи страны», — говорится в отчете.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Крым Мобилизация Принудительная мобилизация Оккупация Крыма Война России против Украины

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