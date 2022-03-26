Россияне в Крыму мобилизуют население для участия в войне, мужчины выезжают с полуострова — представительство Зеленского 26 марта, 18:02 Цей матеріал також доступний українською Россияне проводят мобилизацию в Крыму (Фото:Reuters)

В оккупированном Россией украинском Крыму происходит мобилизация для участия в войне. Мужчины призывного возраста пытаются уехать с полуострова через РФ.

Об этом идет речь в отчете представительства президента Украины в АР Крым Крымский полуостров в контексте полномасштабной агрессии РФ против Украины.

Представительству поступает информация, что мужчинам в Крыму активно поступают повестки и граждан продолжают мобилизовать на войну. В связи с этим мужчины призывного возраста пытаются уехать с территории полуострова.

Видео дня

Война России против Украины — последние новости



«Поскольку стоимость авиасообщения через территорию России достаточно дорога и вариантов выезда не так много в связи с санкциями, то выезжают на авто через территорию России в третьи страны», — говорится в отчете.