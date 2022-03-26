Россияне в Крыму мобилизуют население для участия в войне, мужчины выезжают с полуострова — представительство Зеленского
Россияне проводят мобилизацию в Крыму (Фото:Reuters)
В оккупированном Россией украинском Крыму происходит мобилизация для участия в войне. Мужчины призывного возраста пытаются уехать с полуострова через РФ.
Об этом идет речь в отчете представительства президента Украины в АР Крым Крымский полуостров в контексте полномасштабной агрессии РФ против Украины.
Представительству поступает информация, что мужчинам в Крыму активно поступают повестки и граждан продолжают мобилизовать на войну. В связи с этим мужчины призывного возраста пытаются уехать с территории полуострова.
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«Поскольку стоимость авиасообщения через территорию России достаточно дорога и вариантов выезда не так много в связи с санкциями, то выезжают на авто через территорию России в третьи страны», — говорится в отчете.