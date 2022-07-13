«Часть российской пропаганды». В Германии отреагировали на указ Путина об упрощенной выдаче паспортов РФ для украинцев 13 июля, 16:12 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS)

Германия считает «пропагандой» российский указ, упрощающий правила получения российских паспортов для граждан Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Германии.

«Это часть российской пропаганды», — заявил он, комментируя решения Кремля.

Он подчеркнул, что Украина — суверенное, независимое государство.

«Ни одно другое государство не может выдавать гражданам Украины какие-либо паспорта», — добавил он.

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11 июля российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России для всех украинцев.

Также 24 мая Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.

В МИД Украины назвали такой указ юридически ничтожным и таким, который не будет иметь правовых последствий.

11 июня в захваченных РФ частях Херсонской и Запорожской областей местному населению начали выдавать паспорта РФ.

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