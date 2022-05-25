В МИД Украины назвали указ Путина о российских паспортах «ничтожным» 25 мая, 20:41 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

МИД Украины осуждает указ российского диктатора Владимира Путина о принуждении жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областях получать российское гражданство.

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«Указ президента России юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий», — говорится в сообщении МИД в Facebook.

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Подчеркивается, что незаконная паспортизация в Херсонской и Запорожской областях, так же как и на территории временно оккупированного Крыма и в ОРДЛО, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права.

МИД также призывает международное сообщество немедленно принять шестой пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на российскую нефть и передать Украине вооружения, прежде всего реактивные системы залпового огня.

24 мая Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.

Летом 2019 года страна-агрессор РФ начала незаконно выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий Донбасса. Документы выдавались в Ростовской области РФ.

Специальный указ Путина позволил жителям ОРДЛО получить гражданство РФ «в упрощенном порядке». В ответ на действия РФ Украина обратилась в Совбез ООН.

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