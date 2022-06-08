«Этого не должно было быть». Россияне в Украине сжигают свои паспорта — ГБР

8 июня, 17:11
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Паспорт России (Фото:RJA1988 / pixabay)

Паспорт России (Фото:RJA1988 / pixabay)

Россияне, проживающие в Украине, публично сжигают свои паспорта в знак осуждения безосновательного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает ГБР.

Правоохранители системно проверяют граждан России на предмет их возможной причастности к деятельности диверсионно-разведывательных групп. Отмечается, что большинство россиян, живущих в Украине, осуждают безосновательную агрессию России против Украины.

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Например, житель Одессы в знак протеста публично сжег свой российский паспорт, чтобы никогда не иметь ничего общего с оккупантами.

«Я не поддерживаю политику России. Категорически против того, что началось 24 февраля этого года и все, что делает РФ на территории Украины. Вторжения не должно было быть. Я считаю, что этот паспорт гражданина России мне не нужен», — отметил мужчина.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Война в Украине Российский паспорт Государственное бюро расследований (ГБР) Война России против Украины

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