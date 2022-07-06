ГБР инициирует отстранение замглавы Харьковского облсовета из-за его российского паспорта

6 июля, 09:54
По данным ГБР, чиновник получил российские документы еще в 2014 году (Фото:Pavel Starikov/flickr.com)

По данным ГБР, чиновник получил российские документы еще в 2014 году (Фото:Pavel Starikov/flickr.com)

Государственное бюро расследований инициирует отстранение от занимаемой должности заместителя председателя Харьковского областного совета. Имя чиновника не названо.

Как сообщили в ГБР, причиной стала информация о его российском гражданстве.

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В 2014 году чиновник получил в Севастополе паспорт и водительские права РФ.

В ГБР подчеркнули, что должностное лицо такого ранга имеет доступ к сведениям, связанным с обороной Харьковской области и другой, в том числе тайной информации, что на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину недопустимо.

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Вопрос о его отстранении облсовет планирует рассмотреть в ближайшее время.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Харьковский облсовет Коллаборант Российский паспорт Государственное бюро расследований (ГБР) Война России против Украины

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