Принудительная паспортизация. Путин подписал указ об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям Запорожской и Херсонской областей
Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.
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Документопубликован на официальном портале правой информации страны-агрессора.
Данное решение диктатора фактически означает принудительную паспортизацию жителей украинских оккупированных территорий.
Летом 2019 года страна-агрессор РФ начала незаконно выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий Донбасса. Документы выдавались в Ростовской области РФ.
Специальный указ Путина позволил жителям ОРДЛО получить гражданство РФ «в упрощенном порядке». В ответ на действия РФ Украина обратилась в Совбез ООН.
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