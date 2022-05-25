Принудительная паспортизация. Путин подписал указ об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям Запорожской и Херсонской областей 25 мая, 14:15 Цей матеріал також доступний українською Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.

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Документопубликован на официальном портале правой информации страны-агрессора.

Данное решение диктатора фактически означает принудительную паспортизацию жителей украинских оккупированных территорий.



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Летом 2019 года страна-агрессор РФ начала незаконно выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий Донбасса. Документы выдавались в Ростовской области РФ.

Специальный указ Путина позволил жителям ОРДЛО получить гражданство РФ «в упрощенном порядке». В ответ на действия РФ Украина обратилась в Совбез ООН.

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