Кремлевская агрессия. Путин решил упростить получение гражданства России для всех украинцев 11 июля, 16:50 Владимир Путин (Фото:REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России для всех украинцев.

Соответствующий документ появился на портале правовой информации РФ.

В указе идет речь о том, что это касается и жителей ОРДЛО.

«Установить, что граждане Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики (непризнанные республики — ред.) и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики или Украины… имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — говорится в документе.

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24 мая российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.

В МИД Украины назвали такой указ юридически ничтожным и таким, который не будет иметь правовых последствий.

11 июня в захваченных РФ частях Херсонской и Запорожской областей местному населению начали выдавать российские паспорта. В оккупированном Херсоне 11 июня было выдано всего около 25 российских паспортов.

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