В Европарламенте призвали Зеленского ветировать закон о закрытых декларациях 8 сентября, 03:17 Европарламент (Фото:European Parliament/Facebook)

Депутаты Европарламента призывают президента Украины Владимира Зеленского вернуть закон об электронном декларировании, принятый Верховной Радой 5 сентября без важной поправки об открытии деклараций, обратно в парламент. Его призвали ветировать норму о закрытом декларировании.

Об этом говорится в открытом обращении европейских политиков, обнародованном в депутатом Европарламента Михаэлей Галера.



В публикации напоминается, что Верховная Рада приняла законопроект, который восстанавливает обязанность подавать электронные декларации об имуществе для чиновников и народных депутатов. В посте говорится, что поправка, согласно которой эти декларации будут закрыты для общественности еще на год, также была успешно проголосована.

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«Мы призываем президента Владимира Зеленского вернуть законопроект № 9534 в парламент с требованием открыть реестр и наложить вето на проект закона № 9587-д в полном объеме», — пишет Галер.

В посте было представлено полное заявление депутатов ЕП относительно ветирования закона об электронном декларировании.

Во вторник, 5 сентября, Верховная Рада приняла законопроект о восстановлении электронного декларирования. Решение поддержали 329 нардепов. При этом главная правка № 371 об открытии деклараций не набрала достаточно голосов — если президент подпишет законопроект, информация о состоянии чиновников и депутатов будет закрытой еще год.

В Центре противодействия коррупции заявили, что законопроект в действующей редакции не позволяет контроль общественности и журналистов за властью и противоречит позиции Евросоюза, послов G7, а также рекомендациям постоянного докладчика Европарламента Михаэля Галера. ЦПК призвал Владимира Зеленского вернуть законопроект в парламент с требованием открыть реестр.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия после этого сказал, что реестр будет автоматически открыт через год, а декларант может добровольно открыть свою декларацию для всех желающих. По его словам, гибридный формат декларирования утвердили по просьбе декларантов, которые живут на прифронтовых территориях и родственники которых могут быть в опасности.

В то же время глава государства примет решение, ветировать ли законопроект о е-декларировании, после консультаций с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.