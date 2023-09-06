«Запретили смотреть холопам». Как нардепы попытались скрыть нажитое за время вторжения РФ — интервью с Шабуниным

6 сентября, 20:04
NV Премиум
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Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции (Фото:Александр Данилюк/Facebook)

Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции (Фото:Александр Данилюк/Facebook)

Автор: Дмитрий Тузов

Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции, в интервью Radio NV объяснил, как народные депутаты провалили открытие электронных деклараций и пытаются скрыть собственное состояние во время войны.

 — Начнем с Министерства обороны, важный этап, будет назначен Рустем Умеров министром обороны. Что самое критическое должен решить новый министр, по твоему мнению?

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— Давайте ключевые блоки, первый — закупки. Ключевая функция Министерства обороны — обеспечить Силы обороны оружием и снаряжением, это главная функция. Закупки можно отремонтировать только одним способом, и мы назвали его в прошлом феврале публично, после первого скандала о яйцах. Создание отдельных, независимых от министерства обороны закупочных агентств. Одно закупает оружие, это специфический рынок, другое закупает все остальное. Не надо изобретать велосипед.

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Ровно таким же образом мы восемь лет назад преодолели коррупцию в государственных медицинских закупках. Вы помните за последние годы хоть один скандал с центральными закупками лекарств? Не было, потому что у Министерства здравоохранения забрали деньги и отдали отдельной специализированной организации. Здесь надо сделать так же. Я вам скажу, что под давлением скандалов прошлый министр Резников таки признал, что это надо сделать. Но между словом и делом, как всегда, пропасть реальности, до сих пор агентство не запущено.

Теги:   Минобороны Украины Верховная Рада Украина Виталий Шабунин Центр противодействия коррупции Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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