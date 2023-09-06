«Запретили смотреть холопам». Как нардепы попытались скрыть нажитое за время вторжения РФ — интервью с Шабуниным 6 сентября, 20:04 NV Премиум Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции (Фото:Александр Данилюк/Facebook)

Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции, в интервью Radio NV объяснил, как народные депутаты провалили открытие электронных деклараций и пытаются скрыть собственное состояние во время войны.

— Начнем с Министерства обороны, важный этап, будет назначен Рустем Умеров министром обороны. Что самое критическое должен решить новый министр, по твоему мнению?

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— Давайте ключевые блоки, первый — закупки. Ключевая функция Министерства обороны — обеспечить Силы обороны оружием и снаряжением, это главная функция. Закупки можно отремонтировать только одним способом, и мы назвали его в прошлом феврале публично, после первого скандала о яйцах. Создание отдельных, независимых от министерства обороны закупочных агентств. Одно закупает оружие, это специфический рынок, другое закупает все остальное. Не надо изобретать велосипед.

Ровно таким же образом мы восемь лет назад преодолели коррупцию в государственных медицинских закупках. Вы помните за последние годы хоть один скандал с центральными закупками лекарств? Не было, потому что у Министерства здравоохранения забрали деньги и отдали отдельной специализированной организации. Здесь надо сделать так же. Я вам скажу, что под давлением скандалов прошлый министр Резников таки признал, что это надо сделать. Но между словом и делом, как всегда, пропасть реальности, до сих пор агентство не запущено.