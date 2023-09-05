В Раде заявили, что не открыли е-декларации для всех по просьбе чиновников с прифронтовых территорий 5 сентября, 20:43 Давид Арахамия (Фото:Давид Арахамия/Телеграм)

Председатель фракции Слуга Народа Давид Арахамия рассказал, почему электронное декларирование, которое Верховная Рада возобновила во вторник, 5 сентября, не является доступным для просмотра кем-либо.

Об этом Арахамия сообщил в Telegram.

«Сегодня парламент проголосовал за восстановление декларирования — 329 голосов в формате, проходном для зачисления нашими международными партнерами», — подчеркнул Арахамия.



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Он отметил, что кроме международных партнеров в Украине есть общество, которое недовольно тем, что реестр декларантов по умолчанию доступен доступен для проверок НАБУ и НАПК, однако не является доступным для всех.

Арахамия отметил, что у этого есть два объяснения:



через год весь реестр автоматически будет открытым, как и раньше;



в Раде разработали норму, по которой декларант может добровольно открыть свою декларацию для всех людей, а не только для проверяющих органов.

«Мы с руководством парламента будем первые подавать такие письма в НАПК с просьбой сделать наши декларации публичными. Это политическая ответственность каждого декларанта», — добавил Арахамия.



Он также заявил, что такой гибридный формат декларирования возник по просьбе декларантов местных общин, живущих на прифронтовых территориях, родственники которых могут быть в опасности.



По его словам, это никак не будет мешать уполномоченным проверяющим органам выполнять свою работу.

Во вторник, 5 сентября, Верховная Рада Украины возобновила электронное декларирование. За это решение проголосовали 329 депутатов. При этом главная правка 371 об открытии деклараций не набрала голосов. За нее проголосовали 199 депутатов.

Таким образом реестр будет закрыт. Если президент Владимир Зеленский подпишет этот закон, информация о состоянии чиновников будет непубличной еще год.

В Центре противодействия коррупции заявили, что законопроект в действующей редакции не позволит контроль общественности и журналистов за властью и противоречит позиции Евросоюза, послов G7, а также рекомендации постоянного докладчика Европарламента Михаэля Галера. ЦПД призвал президента вернуть законопроект в парламент с требованием открыть реестр.