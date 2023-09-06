Зеленский запросил консультации по законопроекту о е-декларировании 6 сентября, 17:06 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:zelenskiy_official/Instagram)

Президент Владимир Зеленский примет решение, ветировать ли законопроект об е-декларировании, после консультаций с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Как сообщает Интерфакс-Украина, глава государства в среду, 6 сентября, сказал журналистам, что попросил Стефанишину о консультациях и примет решение после этого.



Во вторник, 5 сентября, Верховная Рада приняла законопроект о возобновлении электронного декларирования. Решение поддержали 329 нардепов. При этом главная правка № 371 об открытии деклараций не набрала достаточно голосов — если президент подпишет законопроект, информация о состоянии чиновников и депутатов будет непубличной еще год.



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В Центре противодействия коррупции заявили, что законопроект в действующей редакции не позволит контроль общественности и журналистов за властью и противоречит позиции Евросоюза, послов G7, а также рекомендации постоянного докладчика Европарламента Михаэля Галера. ЦПК призвал Владимира Зеленского вернуть законопроект в парламент с требованием открыть реестр.



Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия после этого сказал, что реестр будет автоматически открыт через год, а декларант может добровольно открыть свою декларацию для всех желающих. По его словам, гибридный формат декларирования утвердили по просьбе декларантов, которые живут на прифронтовых территориях и родственники которых могут быть в опасности.