Петиция к Зеленскому с призывом ветировать законопроект о е-декларировании набрала 25 тысяч подписей за три часа 6 сентября, 20:44 Теперь петицию должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский (Фото:НАПК)

На сайте президента появилась петиция с требованием применить вето к принятому 5 сентября законопроекту о е-декларировании и открыть реестр имущественных деклараций чиновников. Петиция за три часа набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским.

Автор петиции призывает Зеленского вернуть в Верховную Раду законопроект с требованием обеспечить открытый доступ к реестру деклараций без ожидания годового срока.

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«Количество журналистских расследований, где фигурируют народные депутаты и представители исполнительной власти, поразительное. В это время скрывать от украинцев декларации власти — это покрывать тотальную коррупцию в стране», — говорится в тексте петиции.

Автор петиции отметил, что оставив информацию о состоянии чиновников закрытой еще на год, Рада оставила граждан и журналистов инструмента контроля за действиями власти и главного предохранителя коррупции во время войны.

Петиция прошла модерацию и была открыта к подписанию в 17:00. Однако уже в 20:10 ее подписало 25 тысяч человек, сообщил в Telegram глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Шабунин отметил, что это рекорд подписания украинцами петиций за все время существования этого инструмента. Он также напомнил, что для сбора нужных 25 тысяч голосов отводится 91 день.

Автором петиции является военнослужащий Александр Ябчанка, который служит в роте Гонор в составе батальона ВСУ Вовки Да Винчи и недавно был ранен на фронте.

Во вторник, 5 сентября, Верховная Рада приняла законопроект о восстановлении электронного декларирования. Решение поддержали 329 нардепов. При этом главная правка № 371 об открытии деклараций не набрала достаточно голосов — если президент подпишет законопроект, информация о состоянии чиновников и депутатов будет закрытой еще год.

В Центре противодействия коррупции заявили, что законопроект в действующей редакции не позволяет контроль общественности и журналистов за властью и противоречит позиции Евросоюза, послов G7, а также рекомендациям постоянного докладчика Европарламента Михаэля Галера. ЦПК призвал Владимира Зеленского вернуть законопроект в парламент с требованием открыть реестр.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия после этого сказал, что реестр будет автоматически открыт через год, а декларант может добровольно открыть свою декларацию для всех желающих. По его словам, гибридный формат декларирования утвердили по просьбе декларантов, которые живут на прифронтовых территориях и родственники которых могут быть в опасности.



В то же время глава государства примет решение, ветировать ли законопроект о е-декларировании, после консультаций с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.