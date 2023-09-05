Рада возобновила электронное декларирование, но главная правка об открытии деклараций не набрала голосов 5 сентября, 16:41 Верховная Рада (Фото:NV)

Во вторник, 5 сентября, Верховная Рада Украины возобновила электронное декларирование. За это решение проголосовали 329 депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Восстановление электронного декларирования предусматривает:

подачу деклараций не только за текущий год, а также за 2021, 2022;

возобновление спецпроверок;

военные, участвующие в боевых действиях, будут подавать декларации через 90 дней для подачи электронной декларации по окончании боевых действий или демобилизации;

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При этом главная правка 371- об открытии деклараций, не набрала голосов. За нее проголосовали 199 депутатов. Таким образом реестр будет закрыт. Если президент Владимир Зеленский подпишет этот закон, информация о состоянии чиновников будет непубличной еще год.

5 сентября народные депутаты рассмотрели новые правки к закону об электронном декларировании. Одна из них предлагала оставить декларации закрытыми.

Кроме того, на антикоррупционном комитете приняли правку, которая позволит оставлять электронные декларации чиновников закрытыми.

Так, реестр деклараций хотят закрыть еще на год, а в этом году открывать отдельные декларации позволят только с согласия самих чиновников.

Предложения по новым поправкам Шабунин назвал «пощечиной обществу от народных депутатов».

«Единственный шанс для Рады сейчас избежать позора перед ЕС, послами G7 и, самое главное, перед собственными гражданами — проголосовать в зале за правку, которая обеспечит открытие информации о „военном“ состоянии чиновников», — отмечает Шабунин.