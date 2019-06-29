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Дело Скрипалей: Bellingcat назвали имя руководителя операции

Вчера, 10:41
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Ian56/Twitter

Дом, в котором жил Сергей Скрипаль

Расследователи Bellingcat и The Insider заявили, что операцией по отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, вероятно, руководил из Лондона сотрудник ГРУ РФ генерал-майор Денис Сергеев.

Он «работал» вместе с «Александром Петровым» и «Русланом Бошировым» под именем «Сергей Федотов».

Расследователи установили, под именем «Сергей Федотов» скрывался сотрудник ГРУ России Денис Сергеев. Он прилетел в Лондон 2 марта 2018 года за два дня до отравления Скрипалей.

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Во время своего пребывания в Лондоне Сергеев активно пользовался различными соцсетями и созванивался по телефону с «неопределенным» номером.

4 марта, в день отравления, Сергеев вылетел в Москву. Там он ежедневно приезжал в свой офис, штаб-квартиру ГРУ, даже после того, как он был назван третьим фигурантом дела об отравлении в Солсбери. По данным BBC, Сергеев служит в ранге генерал-майора.

Напомним, что 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери.

Британская полиция считает, что Скрипали впервые соприкоснулись с нервно-паралитическим веществом в доме — яд распылили на ручку входной двери.

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Проведя несколько недель в бессознательном состоянии, Сергей и Юлия Скрипали пришли в себя. Юлию выписали из больницы в апреле 2018 года, Сергея — в мае 2018 года.

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.

По данным британских правоохранителей, за покушением стоят российские офицеры ГРУ «Александр Петров» и «Руслан Боширов» (настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин).

В конце сентября СМИ сообщали, что британская полиция выявила третьего подозреваемого, которым оказался гражданин России с вымышленным именем «Сергей Федотов».

Теги:   Россия Солсбери Сергей Скрипаль

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