Сергея Скрипаля выписали из больницы

Российский экс-разведчик Сергей Скрипаль, который был отравлен в Великобритании, выписан из больницы. Об этом заявили в пятницу, 18 мая, в Национальной службе здравоохранения Англии, сообщает ВВС.

Накануне, 17 мая, британский телеканал Sky News сообщил, что в последнее время британские следователи продолжали допрашивать бывшего полковника ГРУ Скрипаля по мере его выздоровления.

По данным телеканала, сотрудники британских правоохранительных органов пытались собрать целостную картину о жизни Скрипаля после его переезда в Великобританию, а также последних действиях перед отравлением.

В частности, следователей интересовали регулярные поездки экс-работника ГРУ в Лондон и за границу, а также "ежемесячные встречи" Скрипаля с его "предполагаемым бывшим связным из [британской разведки] MI6" в ресторане в Солсбери.

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в полусознательном состоянии на парковой скамье в британском городе Солсбери. Позже специалисты определили, что они были отравлены веществом класса Новичок - смертельно опасным веществом, аналоги которого ранее разрабатывались в Советском Союзе. Британское правительство обвинило Россию в изготовлении и накоплении агента, а также в подготовке "специальных подразделений" для его использования против врагов России.

Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые опубликовали свой отчет.

Россия же отвергает все обвинения.

Проведя несколько недель в бессознательном состоянии, Сергей и Юлия Скрипаль пришли в себя. Юлию ранее также выписали из больницы.