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ВВС снимет драму об отравлении Скрипалей в Солсбери

19 мая, 07:38
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ВВС снимет драму об отравлении Скрипалей в Солсбери - фото

НВ

Британский телеканал BBC анонсировал съемки драмы об отравлении в Солсбери экс-агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в двух частях

Об этом сообщает ВВС.

«Мы считаем большой честью рассказать эту историю», — заявили авторы сценария Адам Паттерсон и Деклан Лоун.

По их словам, в основу драмы лягут «большие и тщательные исследования» этого события.

Фильм расскажет о жителях города, которые «демонстрировали чрезвычайный героизм» в то время, пока разворачивались события дела Скрипалей.

Название ленты, дата выхода и состав актеров пока не объявлены.

Напомним, что 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери.

Британская полиция считает, что Скрипали впервые соприкоснулась с нервно-паралитическим веществом в доме — яд распылили на ручку входной двери.

Проведя несколько недель в бессознательном состоянии, Сергей и Юлия Скрипали пришли в себя. Юлию выписали из больницы в апреле 2018 года, Сергея — в мае 2018 года.

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.

По данным британских правоохранителей, за покушением стоят российские офицеры ГРУ «Александр Петров» и «Руслан Боширов» (настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин).

В конце сентября СМИ сообщали, что британская полиция выявила третьего подозреваемого, которым оказался гражданин России с вымышленным именем «Сергей Федотов».

Теги:   Сергей Скрипаль Солсбери

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