Путин о деле Скрипалей: Эта шпионская история не стоит и пяти копеек Вчера, 22:32 824 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Shamil Zhumatov Владимир Путин REUTERS/Shamil Zhumatov

Президент России Владимир Путин считает, что дело Скрипалей «не стоит и пяти копеек».

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

«Вся эта суматоха по поводу разведчиков и контрразведчиков не стоит серьезных межгосударственных отношений. Как говорят у нас в России, эта шпионская история не стоит и пяти копеек», — сказал он.

Напомним, что отношения между Москвой и Лондоном ухудшились после того, как Россия предприняла попытку убить Сергея Скрипаля — бывшего двойного агента, который получил британское гражданство.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок (советского производства) в марте 2018 года в британском городе Солсбери. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стояла Россия. Кремль же отвергает все обвинения.

Из-за шпионского скандала Британия выслала 23 российских дипломатов. Ее примеру последовал ряд стран, в том числе США и Украина.