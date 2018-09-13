Хотели "оторваться", но промокли. Что рассказали о себе и поездке в Солсбери подозреваемые в отравлении Скрипаля

Граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые властями Великобритании в попытке отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери 4 марта, дали интервью российском пропагандистскому телеканалу RT (Russia Today).

С двумя мужчинами, которые назвали себя Петровым и Бошировым, пообщалась главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, они сами позвонили ей на мобильный телефон, однако отказались давать интервью в студии – а лишь в кабинете Симоньян, в присутствии только одной камеры.

Насколько можно судить по обнародованному видео, внешность обоих мужчин соответствует фотографиям Петрова и Боширова, которые ранее опубликовала британская полиция. Оба заверили, что это их настоящие имена, и подтвердили, что именно они запечатлены на скриншотах с британских камер видеонаблюдения. Боширов также продемонстрировал куртку, в который был одет во время поездки в Солсбери 2-4 марта 2018 года. Петров и Боширов утверждают, что приезжали в Великобританию – и в Солсбери - как туристы, категорически отрицая свою причастность к отравлению Скрипаля.

Видеозапись интервью Боширова и Петрова:

НВ рассказывает, о чем еще поведали в 25-минутном интервью предположительные исполнители покушения на бывшего двойного агента.

О цели поездки в Солсбери:

Александр Петров (А.П.): "Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город.[…] С самого начала мы планировали приехать в Лондон - и "оторваться", грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и в Солсбери – все одним днем. Но в Англии 2-3 числа [марта] был просто транспортный коллапс – завалило все. Снегопад был настолько мощный, что завалило все города, мы никуда не могли добраться".

Мы планировали приехать в Лондон - и "оторваться", грубо говоря. Это была не бизнес-поездка

Руслан Боширов (Р.Б): "Это туристический город. Там есть знаменитый собор - Солсберийский собор. Он знаменит не только во всей Европе, но, я так думаю, во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Своими часами - самыми первыми часами, которыми были изобретены в мире и которые до сих пор идут".

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О деталях посещения города:

А.П.: "Мы приехали в Солсбери 3 числа [марта]. Пытались погулять по городу, но так как город был весь полностью завален снегом, нас хватило ровно на полчаса. […] Естественно, мы ехали, чтобы посетить Стоунхедж, Собор святой девы Марии – но этого не получилось. Там была - как это по-русски – жижа. Мы промокли, вернулись на вокзал и минут 40 провели в кафе – пили кофе".

Р.Б.: Ни одно СМИ, ни один телеканал не показывают, что в этот день, 3 марта, в этом городе [Солсбери] был снежный коллапс. Там невозможно было пройти нигде, мы вымокли по колено. […] Мы сидели в парке, пили кофе, наслаждались английской готикой и вот этой красотой – этого не показывают.

О том, посещали ли дом Скрипалей

А.П.: Может, мы к нему и подходили, если бы мы знали где он.

Р.Б.: Вы знаете, где дом Скрипаля? Я вообще не знаю. До вот этой ситуации, пока не начался этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию, я не знал ничего про них.

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О яде Новичок или флаконе духов в багаже

А.П.: Нет [не вез опасные вещества с собой]. Мне кажется, это вообще бред.

Р.Б.: Нормальным мужикам с собой возить женские духи – это не глупо? Реально, когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было бы, у них возникли бы те же вопросы – зачем у мужчины в багаже лежат женские духи?!

О том, почему ездят вместе

Р.Б.: Давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь. Мы пришли сюда к вам за защитой. А у нас получается какой-то допрос. Мы у вас защиты просим, мы не на допросе.

Как отреагировали на объявление их подозреваемыми

Мы в таких непонятках, что нам делать… куда нам сунуться... А.П.: После того, как наша жизнь превратилась в кошмар [после обнародования фото Боширова и Петрова британской полицией 5 сентября], мы даже не понимали, что нам думать, куда нам идти – в полицию, в следственный комитет, в посольство Великобритании. [...] Мы в таких непонятках, что нам делать… куда нам сунуться...

Р.Б: Знаете, когда полностью жизнь перевернулась и вытряхнулась, ты не понимаешь, что тебе делать и куда пойти. [...] Мы на улицу выйти не можем. Мы боимся, мы опасаемся. За себя, за жизнь, за близких, за тех людей, которые нас знают.

Почему решили выступить в СМИ и повлиял ли на это призыв Путина

Р.Б.: Хотим попросить защиты, помощи. Это [обращение Путина выступить в прессе] было толчком позвонить вам.

А.П.: Скорее всего [в противном случае], это было бы выложено в сеть в виде видеообращения. Мы раньше не сталкивались никогда со СМИ. И было бы проще излить душу именно в интернете.

О том, работают ли в ГРУ

Р.Б.: А вы работаете в ГРУ? Я нет.

А.П.: И я нет.

О том, где работают и чем занимаются в России

А.П.: Мы предприниматели средней руки. Просто если мы сейчас расскажем про наш бизнес, то пострадают люди, с которыми мы работаем, а еще мы сузим круг для поиска ваших колллег [журналистов]. […] Если вкратце – это фитнес-индустрия. Это то, что касается спортивного питания: витамины, микроэлементы, протеины. [...] Консультируем здесь [в России]. Сейчас тренд не по наращиванию бицепсов, а по построению фигуры – здоровый образ жизни, правильное питание.

Р.Б.: Углубляться в работу я бы не хотел, чтобы не пострадали люди из числа наших клиентов. Те люди, с которыми мы работаем.

О частых поездках в Европу и Швейцарию (по данным британской разведки)

Изучаем рынок, смотрим какие есть новинки – из БАДов, из аминокислот, из витаминов, из микроэлементов А.П.: Да, в основном это по бизнесу, но не всегда. В Швейцарию – пару раз, но именно на отдых. […] [В отношении зарубежных бизнес-поездок] - именно по спортивному питанию. Из-за того, что в Европе продаются препараты. Не то что мы их покупаем, складируем в сумки, привозим. Изучаем рынок, смотрим новинки какие есть – из БАДов, из аминокислот, из витаминов, из микроэлементов. Выбираем самое необходимое, приезжаем сюда [в Россию] и решаем вопросы, как доставить новинки этого рынка сюда. Это одно из направлений – то, чем мы занимаемся.

Р.Б.: Прилететь в Женеву – это нормально. Это ближайший путь доехать до Монблана. Поехать во Францию, посетить Францию - это нормально.

О владении английским

А.П.: У меня чуть-чуть получше с английским – я всегда Руслану помогаю. Поэтому все таможни проходим вместе.

Что думают об отравлении Скрипалей

А.П.: Мы в этом живем. Но единственное, чего хотелось бы - когда отравителей найдут, чтобы хотя бы перед нами извинились. Даже за то, что последнюю неделю машину не выйти заправить спокойно. […]. Как мы себя можем вести по-другому, если по телевидению все время [нас] показывают .

Р.Б.: Вы даже представить не можете, что произошло с нашей жизнью - каждый день показывают две фотографии. Включаешь радио – Боширов и Петров, включаешь ТВ – Боширов и Петров. Как бы вы жили? Мне реально страшно, я напуган, я опасаюсь. Мы поэтому к вам и пришли.

О своем невыездном статусе

А.П.: Мы надеемся, что эта ситуация разрешится.

Р.Б.: Мы надеемся, что английская сторона принесет извинения за вот это все, что они подняли. И что все-таки они найдут тех людей, которые причастны к этой истории со Скрипалями. И что как-то изменится наша жизнь.

О том, что будут делать дальше

Если есть такая возможность, просто оставьте нас в покое, пожалуйста А.П.: Вообще непонятно. Просто хочется, чтобы нас оставили в покое. [...] Вообще вся эта ситуация - это какое-то фантастическое фатальное совпадение. Вот и все. [...] Хочется спрятаться и спокойно отсидеться все это время. [...] Если есть такая возможность, просто оставьте нас в покое, пожалуйста – через вас мы хотим обратиться ко всем. [...] Даже если вдруг нас кто-то будет узнавать – потому что мы не можем все время сидеть дома, - то, друзья, не доставайте мобильные телефоны.

Р.Б.: Просто хотелось бы, чтобы нас сейчас оставили немножко в покое. Чтобы успокоились хотя бы наши [российские] СМИ. Чтобы отстали от нас. Мы устали.

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