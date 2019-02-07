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Telegraph: Третий подозреваемый в отравлении Скрипалей после покушения остался в Британии

Сегодня, 08:15
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EPA

Третий подозреваемый в отравлении Скрипалей некоторое время оставался в Британии

Третий подозреваемый в покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию оставался в Великобритании еще несколько дней после совершения покушения, пишет The Telegraph со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что речь идет о российском офицере военной разведки под вымышленным именем Сергей Федотов. Он приехал в страну вместе с двумя другими подозреваемыми по делу - Александром Петровым (Александр Мишкин) и Русланом Бошировым (Анатолий Чепига).

По данным журналистов, у Федотова был билет на тот же рейс в Россию, что и у Петрова с Бошировым, однако перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс. Таким образом Федотов остался в Великобритании еще по крайней мере некоторое время после совершения покушения.

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. 

Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в центре города. Перед этим они посетили итальянский ресторан Zizzi.

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.

Теги:   Новичок Россия Великобритания Отравление Солсбери Сергей Скрипаль

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