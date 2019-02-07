Telegraph: Третий подозреваемый в отравлении Скрипалей после покушения остался в Британии
Третий подозреваемый в покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию оставался в Великобритании еще несколько дней после совершения покушения, пишет The Telegraph со ссылкой на источник.
Издание отмечает, что речь идет о российском офицере военной разведки под
вымышленным именем Сергей Федотов. Он приехал в страну вместе с двумя другими
подозреваемыми по делу - Александром Петровым (Александр Мишкин) и Русланом Бошировым
(Анатолий Чепига).
По данным журналистов, у Федотова был билет на тот же рейс в Россию, что и у Петрова с Бошировым, однако перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс. Таким образом Федотов остался в Великобритании еще по крайней мере некоторое время после совершения покушения.
4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери.
Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в центре города. Перед этим они посетили итальянский ресторан Zizzi.
По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.