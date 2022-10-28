«Если придет время». Момент для переговоров с РФ должна выбирать Украина — Белый дом 28 октября, 06:07 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что «если придет время», то момент для переговоров с РФ должно выбирать руководство Украины.



«Если и когда придет время вести переговоры о мире — должно быть решение президента Зеленского делать это на его условиях. Он является президентом Украины, суверенного государства», — заявил Кирби.



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Он напомнил, что президент Украины был избран, чтобы представлять украинский народ и говорить от его имени.

«Он должен определять, какой должен быть успех, он должен определять, как должна выглядеть победа, и он должен определять, когда придет время для переговоров», — заявил Кирби.

Также Кирби отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовность к переговорам.

4 октября Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя, поэтому НАТО будет продолжать помогать украинцам.