Соглашение о прекращении огня: какой вариант этого этапа переговоров был бы лучшим для Украины — Фридман 27 октября, 09:57 Украинский военнослужащий осматривает башню уничтоженного российского танка Т-72 неподалеку от линии фронта в Николаевской области, 26 октября 2022 (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Одним из этапов гипотетического переговорного процесса между Украиной и Россией может быть т.н. «соглашение о прекращении огня». Однако что оно могло бы подразумевать на практике — после всех зверств, совершенных армией РФ на украинской земле, и на фоне максимально захватнических амбиций Владимира Путина?

Ответ на этот вопрос в своей обширной колонке о сценариях завершения войны попытался дать Лоуренс Фридман, заслуженный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона, и один из наиболее квалифицированных аналитиков, отслеживающих развязанную Россией войну против Украины.

Видео дня

В своем недавнем анализе о том, какими могут быть переговоры между Россией и Украиной и какие неминуемые проблемы предстоит решить на этом пути, Фридман напоминает, что «альтернативным подходом к полному мирному урегулированию всегда было согласие о прекращении огня».

«Это означало бы отсрочку полноценных переговоров, которые могли бы привести к прочному урегулированию. Затем их можно было бы провести с меньшим давлением и без единой позиции относительно того, что происходит на поле боя», — поясняет теоретическую суть такого соглашения аналитик.

Однако, напоминает он о недавних инсайдах Медузы и общей логике действий диктатора, Путин похоже видит выгоду в таком соглашении не как в средстве прекращения войны, а как в стратегии для того, чтобы выиграть время для обучения призывников и пополнения запасов армии РФ, чтобы начать новое полномасштабное наступление в феврале или марте 2023 года. «Неудивительно, что, поскольку это понимают и в Киеве, Украина отвергает подобные предложения как ловушку и попытку ввести в заблуждение», — заключает Фридман.

Допуская дальнейшие военные успехи Украины, он тем не менее предлагает Киеву «разработать собственный сценарий окончания войны» и стратегию прекращения огня. «Если Россия будет настаивать на прекращении огня при любых обстоятельствах, в том числе опасаясь, что она будет отброшена еще дальше, на Западе многие будут стремиться к тому, чтобы Украина на это согласилась», — прогнозирует аналитик.

В таком случае лучший ответ Украины на предложения о немедленном прекращении огня, по мнению Фридмана — «это не отвергать их с ходу, а согласиться с тем, что она прекратит огонь, когда российские войска отойдут к международно признанным границам, и когда все нападения на украинские города и инфраструктуру прекратятся».

Тогда, предполагает аналитик, подобную договоренность формально можно было бы оформить «на межвоенной основе без непосредственного участия Путина и Зеленского, раз они не желают разговаривать друг с другом». Одновременно соглашение дало бы им возможность «зарезервировать свои позиции в той форме, в какой можно принять долгосрочное урегулирование».

В то же время Фридман подчеркивает, что осознает всю проблемность реализации такого подхода. По его словам, соглашение о прекращении огня на обозначенных выше условиях Украины потребовало бы от высшего командования России осознания того, «что его ждет еще более катастрофическое поражение». Поэтому подобное соглашение вряд ли является тем, о чем можно договориться легко или быстро — «но договориться об этом было бы легче и быстрее, чем о полном мирном урегулировании [включая международные гарантии Украины, возвращение Россией Крыма и т. д. ]», поясняет аналитик.

Отдельно в своей колонке он обращается к тем, кто предлагает Украине заключить «сделку», способную положить конец войне, «словно это обычная деловая договоренность, которую можно урегулировать рукопожатием». «Прекращение этой войны так, чтобы привести к максимально стабильным отношениям двух стран, после того как одна подверглась жестокому нападению, а другая была унижена в бою, потребует решения вопросов, которые сложно урегулировать даже при самых лучших обстоятельствах. Текущие же являются худшими», — подчеркивает всю сложность вопроса переговров Фридман.