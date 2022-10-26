Россия должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, чтобы возобновить диалог — Зеленский

26 октября, 19:18
Поделиться:
Зеленский подчеркнул, что на данном этапе этих условия для переговоров нет. (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Зеленский подчеркнул, что на данном этапе этих условия для переговоров нет. (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия должна уважать суверенитет, границы и территориальную целостность Украины для возобновления какого-либо диалога, убежден президент Владимир Зеленский.

«Нужно уважать для начала какого-либо диалога, и чтобы в принципе говорить о каком-то диалоге, нужно, чтобы одно государство уважало другое. Уважало территориальную целостность, суверенитет и границы», — сказал Зеленский во время брифинга по итогам встречи с лидером Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Ембало.

Видео дня

Читайте также:

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента) «Я звонил ему много раз». Путин предлагает нам не диалог, а сдаться — Зеленский

Зеленский подчеркнул, что на данном этапе этих условия нет.

Президент также назвал желание российского диктатора Владимира Путина начать с Украиной разговор «не более чем спланированной риторикой, которая должна сработать на внутреннюю аудиторию президента РФ», а также для государств, которые все еще поддерживают контакт с Москвой.

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя, поэтому НАТО продолжит помогать украинцам.

https://www.youtube.com/embed/l7-e4QbfrRw
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Переговоры Российская агрессия Диалог с РФ Владимир Зеленский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X