Россия должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, чтобы возобновить диалог — Зеленский 26 октября, 19:18 Зеленский подчеркнул, что на данном этапе этих условия для переговоров нет. (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия должна уважать суверенитет, границы и территориальную целостность Украины для возобновления какого-либо диалога, убежден президент Владимир Зеленский.

«Нужно уважать для начала какого-либо диалога, и чтобы в принципе говорить о каком-то диалоге, нужно, чтобы одно государство уважало другое. Уважало территориальную целостность, суверенитет и границы», — сказал Зеленский во время брифинга по итогам встречи с лидером Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Ембало.

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Зеленский подчеркнул, что на данном этапе этих условия нет.

Президент также назвал желание российского диктатора Владимира Путина начать с Украиной разговор «не более чем спланированной риторикой, которая должна сработать на внутреннюю аудиторию президента РФ», а также для государств, которые все еще поддерживают контакт с Москвой.

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя, поэтому НАТО продолжит помогать украинцам.