Европейские лидеры «слишком расслабились» после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул российскому диктатору Владимиру Путину ультиматум о прекращении огня в Украине в течение 50 дней.

Об этом в колонке для The Telegraph во вторник, 22 июля, написал бывший офицер британской армии, военный обозреватель Гэмиш де Бреттон-Гордон.

По его словам, пока нет признаков того, что Кремль готов уступить американскому ультиматуму. Он также считает, что сейчас европейские лидеры больше сосредоточили свое внимание на действиях Израиля в секторе Газа. Однако российская угроза никуда не исчезла, добавляет The Telegraph.

«Глаза всего мира направлены куда угодно, только не на самую опасную ситуацию на планете сейчас: войну в Украине», — пишет он.

Экс-офицер британской армии также раскритиковал равнодушие к этому вопросу британских политиков, которые слишком «сосредоточены на своих летних отпусках».

«У нас на улицах слишком много протестующих, которые кричат о детях Газы. Почему никто не кричит обо всех детях, убитых дронами Путина? Почему никто на улицах не размахивает баннерами в поддержку украинских семей, у которых Путин похитил 20 тысяч детей? У Израиля много критиков, но никто, кто заслуживает доверия, не обвинил бы эту нацию в похищении детей вообще, не говоря уже о таких огромных масштабах», — утверждает Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Военный обозреватель считает, что Великобритания и другие европейские лидеры должны заплатить за поставки вооружений в Украину, поскольку Трамп дал четко понять, что он это сделает.

«У немцев есть военная концепция, „шверпункт“ — точка основного внимания или действий, на которую должны быть направлены все силы. Именно Украина, а не Газа, не Иран, является сейчас шверпунктом для западного мира», — добавляет обозреватель.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.