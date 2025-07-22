Помощник российского диктатора Владимир Мединский существенно укрепил свои позиции во власти на фоне войны РФ против Украины и фактически стал главным идеологом Кремля, сообщает издание Важные истории со ссылкой на источники.

Отмечается, что после перехода в 2020 году с должности министра культуры в администрацию российского диктатора, Мединский начал активно продвигать тезис об «окружении врагами» и якобы безупречности России.

Такой нарратив совпал с видением Владимира Путина, который после оккупации Крыма ориентировался на конфронтацию с Западом. Благодаря этому Мединский приблизился к диктатору и стал одним из немногих, кто имеет прямой доступ к нему, в частности может инициировать личные встречи, пишет издание.

В 2024 году, по информации источников, он возглавил отдельное подразделение администрации, занимающееся культурной, исторической и образовательной политикой. Европейские разведчики считают это подразделение неформальным «отделом по формированию идеологии».

Также сообщается, что Мединский участвует в закрытых идеологических семинарах с Екатериной Тихоновой — дочерью Путина, рассказал бывший сотрудник Кремля. По его словам, чиновника считают «тихоновцем» — то есть тем, кто входит в ближайшее окружение дочери диктатора.

«Мединский каким-то образом понравился Екатерине… И следствием этого, в частности, стало то, что он оказался в поле ее отца», — пояснил собеседник издания.

Владимир Мединский также возглавляет российскую делегацию, которую Путин отправлял на переговоры с Украиной в Турции 16 мая и 2 июня.

В мае агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что США хотели, что помощник российского диктатора Путина Владимир Мединский больше не участвовал в переговорах с Украиной.

Владимир Мединский — бывший министр культуры РФ, советник Владимира Путина, известный как идеолог пропаганды, активно распространяющий имперские нарративы РФ. Он регулярно озвучивает заявления, искажающие исторические факты, в частности в отношении Украины, продвигает концепцию «русского мира» и публично отрицает право Украины на существование как независимого государства.