«ПВО и ракеты». Генсек НАТО подтвердил, что Украина получит «огромное количество» военного оборудования от США за европейские деньги

По словам генсека НАТО Рютте, президент Трамп сказал ему, что хочет дать Украине «то, что ей нужно», но при этом попросил страны Европы оплатить поставки. (Фото: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto via REUTERS)

Украина получит «огромное количество» военного оборудования в рамках соглашения с США, заявил 14 июля генсек НАТО Марк Рютте во время встречи в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, сообщает The Guardian.

«Это действительно большое событие», — сказал он.

По словам Рютте, президент Трамп позвонил ему 10 июля и сказал, что хочет дать Украине «то, что ей нужно», но при этом попросил страны Европы оплатить данные поставки.

«И это совершенно логично», — сказал генсек НАТО.

По словам Рютте, он связывался со «многими странами», которые намерены принять участие в сделке — в том числе Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания, Нидерланды и Канада.

«И это только первая волна (поставок — ред.), будет еще больше», — сказал генсек НАТО.

По словам Рютте, представители НАТО будут «работать через свои системы», чтобы «убедиться, что мы знаем, что нужно украинцам».

«Это будет означать, что Украина сможет получить действительно огромное количество военного оборудования, как для противовоздушной обороны, так и ракет, боеприпасов», — подытожил генсек НАТО.





В свою очередь, президент Трамп заявил, что подтверждает сделку по поставке военного оборудования для НАТО и Украины и уточнил, что согласился на сделку по поставке оружия в Украину.

«Мы производим лучшее оборудование, лучшие ракеты, лучшее из всего, европейские страны знают об этом, и сегодня мы заключили сделку. Европейские страны знают об этом. Сегодня мы заключили сделку, и я попрошу Марка рассказать об этом. Мы заключили сделку, по которой мы будем поставлять им оружие, а они будут за него платить», — подытожил он.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом на фоне приостановки некоторой военной помощи со стороны США. Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».

NBC News сообщало, что решение о прекращении помощи принял министр обороны США Пит Хэгсет, несмотря на то, что угрозы запасам американского оружия не было.

По информации Axios, Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot.

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракеты для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля президент Трамп подтвердил, что США готовы передать Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь шла о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.

14 июля глава Белого дома сообщил журналистам во время брифинга на базе Эндрюс, что намерен передать Украине ЗРК Patriot и отметил их критическую важность для защиты от российской агрессии.

«Мы пришлем Patriot, которые им очень нужны, потому что Путин действительно удивил многих. Он хорошо говорит, а потом вечером всех бомбит. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится», — сказал президент Трамп.