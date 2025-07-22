«Как вы войну будете выигрывать?» Железняк — о «грязном» голосовании, которым «легализовали коррупцию», «идиотском» оправдании, связанном с США

22 июля, 22:04
Народный депутат Ярослав Железняк (Фото: Верховная Рада / Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

Народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк в интервью Radio NV — о принятии Верховной Радой законопроекта, который, как говорят, ликвидирует независимость НАБУ и САП, «грязном» голосовании нардепов и счастливых коррупционерах в парламенте.

 — Давайте восстановим ход событий. Это выглядит как спецоперация. Вчера прошли обыски, странные дела по ДТП, обвинения в работе на Россию.

— Можно я вас перебью и выдам все же правильную хронологию?

— Давайте.

— Наши международные партнеры меньше стали уделять внимание демократии и демократическим институтам, если мы говорим об администрации [президента США Дональда] Трампа. Это было, очевидно, воспринято нашей властью как сигнал, что наконец-то «Техас могут грабить техасцы», только в этом случае украинцы. Дальше началась хронология связанных между собой событий.

