Народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк в интервью Radio NV — о принятии Верховной Радой законопроекта, который, как говорят, ликвидирует независимость НАБУ и САП, «грязном» голосовании нардепов и счастливых коррупционерах в парламенте.

— Давайте восстановим ход событий. Это выглядит как спецоперация. Вчера прошли обыски, странные дела по ДТП, обвинения в работе на Россию.

— Можно я вас перебью и выдам все же правильную хронологию?

— Давайте.

— Наши международные партнеры меньше стали уделять внимание демократии и демократическим институтам, если мы говорим об администрации [президента США Дональда] Трампа. Это было, очевидно, воспринято нашей властью как сигнал, что наконец-то «Техас могут грабить техасцы», только в этом случае украинцы. Дальше началась хронология связанных между собой событий.