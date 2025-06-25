«Его ввели в заблуждение». Трамп ответил, считает ли он, что Путин имеет территориальные амбиции за пределами Украины

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге (Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Президент США Дональд Трамп ответил, согласен ли он с тем, что российский диктатор Владимир Путин имеет территориальные амбиции за пределами Украины. По его словам, Путина «ввели в заблуждение».

«Возможно. Я знаю, он хотел бы завершить [войну], выйти из этой ситуации, это затруднительная ситуация для него. Он недавно звонил и спрашивал, может ли помочь с Ираном. Я сказал — нет, вы можете помочь с Россией», — ответил президент США на брифинге на полях саммита НАТО.

Он утверждает, что за несколько недель США «разобрались с Индией и Пакистаном, Косово и Сербией, Конго и Руанда на очереди».

«Никто ничего подобного не делал. Я считаю его [Путина] человеком, которого, по моему мнению, ввели в заблуждение. Я очень удивлен. Я думал, мы это быстро решим», — сказал Трамп.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая проходила на полях саммита НАТО в среду, 25 июня, завершилась. Она длилась примерно 50 минут.

По словам Зеленского, встреча была содержательной и охватывала все значимые вопросы.

«Длительная и содержательная встреча с президентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам», — отметил Зеленский в Telegram.

Он добавил, что говорил с Трампом о достижении прекращения огня и настоящего мира, а также о защите украинского населения.

«Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали — позже», — подчеркнул Зеленский.

По данным источников NV, стороны обсуждали дальнейшую поддержку Украины и оружие.

По словам источников, в планах украинского президента было поднять две темы: покупку ПВО для Украины и санкции против РФ.

«Зеленский планировал поднять вопрос покупки ПВО, двух систем Patriot, которые готовы оплатить немецкие партнеры за свои деньги», — отмечает дипломатический источник.