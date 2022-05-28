Кололи неизвестные препараты, пытали током и унижали. Освобожденные из плена военные ВСУ рассказали об издевательствах оккупантов 28 мая, 15:27 Цей матеріал також доступний українською Россияне пытают украинских военнопленных (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

Освобожденные из российского плена украинские военные рассказали об издевательствах, которые им пришлось пережить со стороны оккупантов. Россияне пытают военнопленных, угрожают убийством, избивают и унижают.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Об издевательствах освобожденные военные рассказали Денисовой во время ее визита в учреждение здравоохранения, где сейчас находятся украинские бойцы. Большинство из них взяли в плен под Мариуполем.

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Военные рассказывают, что сначала они содержались в подвалах и хозяйственных сооружениях. Затем этапировали в гауптвахту, следственный изолятор в Донецке и исправительную колонию №120, которые расположены на временно оккупированной территории. Затем их перевели в следственные изоляторы Таганрога и Воронежа.

Бойцы говорят, что при этапировании им заматывали глаза скотчем, одевали на голову мешок и связывали руки веревками. В плену им угрожали убийством, избивали и унижали.

С особой жестокостью пытки применялись к офицерскому составу Вооруженных Сил и бойцам отряда специального назначения Азов.

По словам военных, во время допросов их ставили на колени, били прикладом от автомата по пальцам ног и открытым ранам, применяли плоскогубцы, забрасывали петлю на шею и душили. Также рассказывают, что их пытали электротоком, били дубинкой и ногами.

Военнослужащие сообщили, что оккупанты вводили им неизвестные препараты на букву «М», после чего они потеряли сознание и теряли память. А еще они говорят, что оккупанты заставляли украинских солдат учить стихотворение Простите нас, родные россияне, гимн России, историю создания герба и флага РФ. Если они этого не делали, россияне применяли пытки.



Женщин-военнопленных содержали в Донецком СИЗО. Они рассказали, что в камерах, рассчитанных на 2-3 человека, их находилось не менее 17-20 человек. Вместо санузла было ведро. Также там не было средств гигиены и возможности помыться.

Военнослужащие говорят, что их принуждали к половым актам. По их словам, оккупанты оказывали против них психологическое давление: перед ними жестоко избивали украинских пленных мужчин.

Женщины заявляют, что жизненно необходимую медицинскую помощь раненым украинским военнослужащим не оказывали. Врач осмотрел их только перед перемещением в лагерь военнопленных, где помощь оказывали представители Международного Комитета Красного Креста.

А еще бывшие пленные говорят, что украинцам давали всего 1,5 литра воды на 30-40 человек, а также ограничивали в питании – на территории ОРДО дневной рацион состоял из куска хлеба и сала. Иногда давая мясо россияне издевались и говорили, что оно «человеческое».

Ограничивали украинских военнослужащих и в возможности связаться с родными.

Уполномоченный по правам человека отмечает, что этими преступлениями РФ нарушила права военнопленных, гарантированные положениями статьями Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Омбудсмен обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с призывом учесть эти факты нарушений россиянами прав граждан Украины.

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