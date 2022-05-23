Немецкая разведка показала российских неонацистов, воюющих в Украине. Кто они 23 мая, 15:07 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Российские неонацисты (Фото:BBC)

Немецкий журнал Spiegel рассказал о докладе разведки об участниках российских ультраправых группировок, которые сейчас воюют в Украине. Кто они такие и чем известны?

«Володимир Путін виправдовує свою агресивну війну „денацифікацією“ України. А внутрішній документ Федеральної розвідувальної служби Німеччини BND демонструє, що московські війська підтримуються правими екстремістськими угрупованнями», — написав впливовий німецький тижневик Der Spiegel.

За даними німецької розвідки, угрупованнями російських «правих екстремістів та нацистів» виявилися підрозділи «Російського імперського руху» та група «Русичі».

Що про них відомо?

У матеріалі, оприлюдненому в неділю, Spiegel посилається на конфіденційний звіт BND, розісланий у федеральні міністерства минулого тижня.

За версією BND, у бойових діях в Україні беруть участь щонайменше два угруповання із правоекстремістськими настроями.

Одне з них німецькі розвідники називають «Російська імперська ліга», проте уточнюють, що йдеться про «Російський імперський легіон» — воєнізований підрозділ «Російського імперського руху». Крім того, у звіті йдеться і про групу «Русичі».

Кількість бойовиків, які воюють в Україні, у звіті не вказано. Обидва угруповання воювали на боці Росії на Донбасі у 2014 та 2015 роках.

Співпраця із цими угрупованнями доводить заявлену Кремлем причину війни — так звану «денацифікацію» України — до абсурду, переказує Spiegel зміст доповідної розвідки.

У звіті йдеться, що у день вторгнення Росії в Україну 24 лютого голова «Російського імперського легіону» Денис Гарієв написав у телеграм: «Ми безумовно виступаємо за ліквідацію сепаратистського утворення під назвою Україна».

Російська служба Бі-бі-сі знайшла цей пост у телеграм-каналі, який 27 лютого був перейменований на «ПАРТИZАН». Під дописом стоїть підпис: «Керівник Центру тактичної та вогневої підготовки „Партизан“ Гарієв Денис».

Той самий допис розмістив 24 лютого і телеграм-канал «Російський імперський рух», відзначає Deutsche Welle.

BND звертає увагу, що на одному з телеграм-каналів було оголошено набір бійців із бойовим досвідом та випускників навчального центру організації «Партизан» у Санкт-Петербурзі. При цьому незрозуміло, чи проводився цей набір на прохання чи за участі російського керівництва, відзначають автори звіту.

Набір добровольців, які бажають взяти участь у війні з Україною, оголосив 8 березня той самий телеграм-канал «Партиzан», переконалася Російська служба Бі-бі-сі.

У звіті йдеться, що заступник Гарієва загинув в Україні, а сам Гарієв був поранений. Ще щонайменше двоє їхніх соратників були поранені.

На сторінці центру «Партизан» Російська служба Бі-бі-сі знайшла повідомлення про поранення Гарієва від 19 квітня:

«Наш командир Денис Гарієв отримав поранення в ногу, кістки цілі, евакуйований до Росії, почувається нормально, збирається незабаром повернутися до лав».

У травні у телеграм-каналі «Російського імперського руху» з’явився допис про загибель заступника Гарієва, Дениса Некрасова, звертає увагу Deutsche Welle.

Як розповідає Spiegel, група «Русичі» брала участь у бойових діях на території України щонайпізніше від початку квітня.

У 2014 та 2015 роках її бійці були «відомі особливою жорстокістю» і репутацією тих, хто «ніколи не бере полонених», наголошує інше німецьке видання Der Tagesspiegel.

У російській соціальній мережі «ВКонтакте» є одна сторінка «диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русичі». Вони називають себе «добровольчим підрозділом», який від червня 2014 до липня 2015 брав активну участь у збройному конфлікті в Україні на боці сепаратистів.

Там також вказано, що від початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року група бере участь у бойових діях.

Чим відомі фігуранти доповіді BND

Члени «Російського імперського руху», як повідомили ЗМІ, раніше брали участь у бойових діях не лише на сході України, але й на Близькому Сході.

У 2020 ВВС також розповідала про зв’язки між російськими та шведськими націоналістами, зокрема і двома «бомбістами», засудженими за теракти у Швеції, які проходили підготовку у військовому таборі того ж петербурзького центру «Партизан», організованого «Російським імперським рухом».

Центр тактичної та вогневої підготовки «Партизан» під керівництвом Дениса Гарієва працює у Петербурзі цілком офіційно. Його аватарка на сайті та в мережі «ВКонтакте» збігається із аватаркою телеграм-каналу «Партиzан», що фігурує у доповіді BND.

У відеоінтерв'ю 2015 року, що було розміщено на сторінці центру «Партизан», Дениса Гарієва представлено як «керівника центру підготовки ополченців».

У перші роки конфлікту на сході України він, за даними електронної бази «Картотека.ру», був головою та співзасновником санкт-петербурзької регіональної громадської організації добровольчих народних дружинників «Резерв-дружина» (вона розташовувалася за тою самою адресою, що і центр «Партизан»).

А у 2018 році вона перетворилася на ВГО «Еврика», яке отримувало державні замовлення на понад 10 млн рублів від структур ФСБ, МВС, Головної військової прокуратури та інших російських відомств.

Колишні учасники бойових дій на сході України розповідали виданню «Фонтанка», що програма «Партизана», крім загальнодоступних занять із тактики бойових дій, прицільної стрільби та воєнно-польової медицини, мала ще й непублічний блок — для досвідчених бійців.

Відкрита програма курсів «Партизан» багато в чому співпадає із описом тренувань, які були висунуті обвинуваченим у гучній справі об'єднання «Сеть».

Державний департамент США у 2020 році вніс «Російський імперський рух» до списку міжнародних терористичних організацій, а Дениса Гарієва та двох його соратників як лідерів цього руху — до окремого списку «спеціально позначених» та заблокованих осіб.

У МЗС Росії тоді назвали рішення США «необґрунтованим». У 2021 році Канада також внесла «Російський імперський рух» до списку терористичних організацій.

До санкційних списків Канади внесли також і групи «Русич» та її командира Олексій Мільчакова, відзначає Deutsche Wellе.

У 2015 році ВВС розповідала, як командири групи «Русич» Мільчаков та Ян Петровський отримали посвідчення членів Союзу добровольців Донбасу разом із командирами інших груп.

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