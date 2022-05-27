Из Британии и Марокко. Террористы «ДНР» хотят казнить пленных из иностранного легиона — росСМИ
Террористы утверждают, что иностранцы попали в плен весной 2022 года. (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)
Боевики террористической группировки «ДНР» заявляют, что могут казнить троих подданных Великобритании и Марокко, которые воевали в составе украинского иностранного легиона и попали в плен к оккупантам.
Война России против Украины — главные события 27 мая
Об этом сообщает российская служба Интерфакс.
Так называемый «представитель прокуратуры ДНР» заявил, что к пленным иностранцам «с учетом военного времени может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь».
Российские СМИ утверждают, что в плену боевиков находятся Шон Пинэр и Эндрю Хилл из Великобритании и Садун Брагим из Марокко. Террористы утверждают, что они попали в плен весной 2022 года.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.