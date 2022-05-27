Из Британии и Марокко. Террористы «ДНР» хотят казнить пленных из иностранного легиона — росСМИ

27 мая, 19:19
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Террористы утверждают, что иностранцы попали в плен весной 2022 года. (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Террористы утверждают, что иностранцы попали в плен весной 2022 года. (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Боевики террористической группировки «ДНР» заявляют, что могут казнить троих подданных Великобритании и Марокко, которые воевали в составе украинского иностранного легиона и попали в плен к оккупантам.

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Об этом сообщает российская служба Интерфакс.

Так называемый «представитель прокуратуры ДНР» заявил, что к пленным иностранцам «с учетом военного времени может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь».

Видео дня

Российские СМИ утверждают, что в плену боевиков находятся Шон Пинэр и Эндрю Хилл из Великобритании и Садун Брагим из Марокко. Террористы утверждают, что они попали в плен весной 2022 года.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Великобритания Марокко Война в Украине

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