В Amnesty International обеспокоены судьбой защитников Мариуполя, эвакуированных с Азовстали 18 мая, 22:13 Цей матеріал також доступний українською Транспортировка раненого защитника Мариуполя в Новоазовске, Донецкая область, 16 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Заместитель директора Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев серьезно обеспокоен судьбой защитников Мариуполя, которых эвакуировали с завода Азовсталь. Его заявление опубликовано на сайте международной правозащитной организации.

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«Защищая Мариуполь, украинские военные были дегуманизированы российскими СМИ и подавались путинской пропагандой как „неонацисты“ во время всей войны России против Украины. Такие обстоятельства вызывают серьезную обеспокоенность судьбой украинских комбатантов как военнопленных, находящихся на временно оккупированной территории», — сказал Кривошеев.



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Он напомнил, что Amnesty International задокументировала убийства пленных на востоке Украины поддерживаемыми РФ боевиками в 2014—2015 годах, а также внесудебные казни украинских гражданских российскими оккупантами весной 2022 года. Кривошеев подчеркнул, что украинских военных, которых вывезли с Азовстали, не должна постичь та же судьба.

«Военнопленные не должны подвергаться никаким формам пыток или жестокому обращению, им должны немедленно предоставить доступ к представителям Международного Красного Креста. Власть, которая будет содержать украинских комбатантов, должна всецело уважать права военнопленных в соответствии с Женевскими конвенциями», — добавил представитель Amnesty International.

Вечером 17 мая агентство Reuters сообщило, что еще семь автобусов с защитниками Украины, эвакуированными с завода Азовсталь в Мариуполе, прибыли в оккупированную Еленовку Донецкой области. Украинские власти сообщили, что операция по эвакуации защитников Мариуполя продолжается, не уточняя подробности.



Процесс эвакуации с Азовстали продолжается, он очень сложный – Михаил Подоляк https://www.youtube.com/embed/yeR7k1jd5o0

Эвакуация с Азовстали

Ночью 17 мая заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что 53 тяжелораненых защитника Мариуполя доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска для лечения, еще 211 были эвакуированы в оккупированную Еленовку через гуманитарный коридор. Позже они вернутся на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.



В Генеральном штабе ВСУ сказали, что командиры подразделений, которые находятся на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.



Ранее в понедельник полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.



По словам Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию. Вице-премьер Ирина Верещук сказала, что Украина обменяет 52 тяжелораненых военных с Азовстали, когда их состояние стабилизируется.



Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.



Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держали оборону в полном окружении, там шли тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.



На Азовстали оставались около тысячи украинских защитников, из которых 600 были ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.



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