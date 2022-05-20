Оккупанты нарушают права пленных украинских военных, заставляя их собирать тела погибших — Денисова
Оккупанты нарушают права украинских военнопленных (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Российские оккупанты нарушают права пленных украинских военных, заставляя их собирать тела погибших.
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Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
«Взятых в плен украинских военных захватчики отправляют на территории временно оккупированной Луганской области на принудительные работы, заставляя собирать тела своих погибших сослуживцев», — сообщила она в своем Telegram.
Денисова ссылается на видео одного из пропагандистских Telegram-каналов.
На записях украинских военных оккупанты заставляют отвечать, что они якобы работают на добровольной основе.
«Оккупанты утверждают, что тела украинских военных будут хранить „до установления диалога“ с Украиной или пока родственники самостоятельно не приедут за ними. Используя работу украинских военнопленных, оккупанты нарушают статьи 49 и 52 Женевской конвенции об обращении с военнопленными», — добавила омбудсмен.
Они также нарушают статью 13 Конвенции, в которой отмечается гуманное обращение с военнопленными, которые всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия или запугивания, а также от обид и интереса публики.
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