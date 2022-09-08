США помогут. Глава Пентагона рассказал, какое оружие сейчас нужно Украине

8 сентября, 18:55
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Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:Win McNamee/Pool via REUTERS)

Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:Win McNamee/Pool via REUTERS)

Министр обороны США Ллойд Остин после встречи в формате Рамштайн рассказал об оборонных потребностях Украины.

Во время брифинга в четверг, 8 сентября, глава Пентагона заявил, что контактная группа будет обеспечивать поддержку Украины в долгосрочной перспективе, находя «новые инновационные пути» для помощи украинской армии и народу.

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Остин сказал, что сейчас Украине срочно необходимо больше артиллерийских систем и снарядов, противовоздушная оборона, береговая оборона и другие силы и средства.

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«США наращивают усилия, чтобы удовлетворить эти потребности, и я рад, что многие наши партнеры и союзники делают то же самое», — добавил он.

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8 сентября США объявили о новом пакете помощи Украине на 675 млн долларов, который будет включать гаубицы, артиллерийские боеприпасы, автомобили Humvees, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы и так далее.

В четверг в Германии прошла очередная встреча министров обороны более 50 стран мира в формате Рамштайн. В этот же день в Киев прибыл с визитом глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

https://www.youtube.com/embed/t_Wye5BI2JU
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Военная помощь Поставки оружия Украина-США Пентагон Минобороны США Поддержка Украины Ллойд Остин Война России против Украины

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