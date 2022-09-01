Новейшие средства ПВО. Системы NASAMS принесут реальную пользу на поле боя в Украине — Пентагон
Система NASAMS (Фото:Paul-760/www.flickr.com)
Заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте заявил, что системы NASAMS принесут реальную пользу на поле боя в Украине.
Об этом сообщается на сайте Пентагона.
«NASAMS — это новейшие средства ПВО, которые мы поставляем в Украину», — сказал он.
По его словам, «это проверенные системы, которые принесут реальную пользу на поле боя».
Помощник министра по закупкам, логистике и технологиям Дуглас Буш заявил, что скорость и оперативность приобретения являются главным приоритетом.
«Быстрое присуждение этого контракта является еще одним примером способности армии ускорить доставку критически важных средств через наших партнеров из отраслей нашим союзникам», — сказал он.
Ко Дню Независимости Украины президент США Джо Байден сообщил о выделении новой партии современного оружия для ВСУ, среди которой и системы противовоздушной обороны NASAMS.
NASAMS — норвежско-американская система ПВО. В новом пакете военной помощи, который передадут Соединенные Штаты Украине, предусмотрено выделение шести установок, которые помогут в обороне воздушного пространства.
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