Новейшие средства ПВО. Системы NASAMS принесут реальную пользу на поле боя в Украине — Пентагон 1 сентября, 09:48 Система NASAMS (Фото:Paul-760/www.flickr.com)

Заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте заявил, что системы NASAMS принесут реальную пользу на поле боя в Украине.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

«NASAMS — это новейшие средства ПВО, которые мы поставляем в Украину», — сказал он.

По его словам, «это проверенные системы, которые принесут реальную пользу на поле боя».

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Фото: НВ

Помощник министра по закупкам, логистике и технологиям Дуглас Буш заявил, что скорость и оперативность приобретения являются главным приоритетом.

«Быстрое присуждение этого контракта является еще одним примером способности армии ускорить доставку критически важных средств через наших партнеров из отраслей нашим союзникам», — сказал он.

Ко Дню Независимости Украины президент США Джо Байден сообщил о выделении новой партии современного оружия для ВСУ, среди которой и системы противовоздушной обороны NASAMS.

NASAMS — норвежско-американская система ПВО. В новом пакете военной помощи, который передадут Соединенные Штаты Украине, предусмотрено выделение шести установок, которые помогут в обороне воздушного пространства.

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