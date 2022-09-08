Неожиданный визит. Блинкен второй раз с начала вторжения приехал в Киев и объявил о новой помощи Украине — онлайн 8 сентября, 14:03 Блинкен приехал в Киев уже второй раз с начала вторжения РФ (Фото:Ezra Acayan/Pool via REUTERS/File Photo)

В четверг, 8 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом.

В столице Украины Блинкен встретился с высокопоставленными украинскими чиновниками и объявил о новом пакете помощи объемом $2 млрд. Ее США предоставят Украине и еще 18 европейским странам, которые потенциально «наиболее подвержены риску российской агрессии», сообщает агентство АР. Судя по обнародованным им фотографиям, в Киеве госсекретарь США посетил «детскую больницу» — вероятно, Охматдет, где проходят лечение в том числе травмированные вследствие российской агрессии украинские дети.

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Это уже второй визит главы Госдепа США в Украину с начала вторжения России. 25 апреля Энтони Блинкен и глава Минобороны США Ллойд Остин уже встречались в Киеве с Владимиром Зеленским. С тех пор они остаются самыми высокопоставленными чиновниками США, которые побывали в Украине во время войны.

Сегодняшний визит Блинкена совпал с пятой встречей министров обороны около 50 стран мира в формате «Рамштайн», который проходит 8 сентября в Германии. На этой встрече глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина получит еще 675 миллионов долларов помощи от США.

НВ следит за главными подробностями визита Блинкена в Киев.

Энтони Блинкен в Киеве 8 сентября — онлайн

14:30 День украинско-американских встреч: во время визита Блинкена два украинских министра за границей ведут переговоры с чиновниками администрации Байдена

В то время как в Киеве находится Энтони Блинкен, глава Минобороны Украины Алесей Резников сегодня посещает Германию, где в формате «Рамштайн-4» встретился в том числе с главой Пентагона Ллойдом Остином, а министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев в во время визита в США встретился с заместителем министра торговли США Доном Грэйвсом.

14:25 Общая помощь США Украине достигла $15,2 млрд

С учетом новых пакетов помощи Украине, о которых сегодня объявили представители администрации Байдена, с момента его избрания главой Белого дома общая помощь Вашингтона Украине достигла 15,2 миллиарда долларов, подсчитало агентство АР.

13:45 Блинкен посетил детскую больницу в Киеве

На этом фото, как свидетельствует подпись агентства АР, Блинкен посещает «детскую больницу» в Киеве — вероятно, Охматдет.

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