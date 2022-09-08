Humvees, гаубицы и боеприпасы. Резников рассказал, что войдет в новый пакет помощи от США 8 сентября, 14:32 Резников на заседании в формате Рамштайн в Германии (Фото:Thilo Schmuelgen/Reuters)

В рамках нового пакета помощи от США на сумму $675 млн Украина получит гаубицы, артиллерийские боеприпасы, джипы Humvees, бронированные машины скорой помощи и противотанковые системы.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников по итогам заседания Контактной группы по оборону Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

«Первые хорошие новости с Ramstein 5! Транш помощи США в обеспечении безопасности для Украины ($675 млн) будет включать гаубицы, артиллерийские боеприпасы, автомобили Humvees, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы и многое другое», — написал он в своем Twitter.

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Резников поблагодарил за помощь главу Пентагона Ллойда Остина и американский народ.

8 сентября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит еще 675 миллионов долларов помощи от США.

7 сентября телеканал CNN со ссылкой на три источника сообщил, что Минобороны США разрабатывает план долгосрочной поддержки ВСУ, включая, как минимум, пять лет после окончания войны России против Украины.

На заседании в формате Рамштайн Остин официально заявил, что миссия Контактной группы меняется. По его словам, партнеры и союзники Киева будут работать над подготовкой украинских войск в долгосрочной перспективе. Они также будут работать над производством и инновациями для удовлетворения потребностей Украины в самообороне в долгосрочной перспективе.

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