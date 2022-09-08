Контрнаступление ВСУ на ряде направлений: глава Пентагона заявил об «очевидном успехе» Украины на поле боя 8 сентября, 13:54 Остин заявил о решимости союзников и дальше помогать Украине (Фото:Thilo Schmuelgen/Reuters)

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя контрнаступление ВСУ на ряде направлений, заявил об «очевидном успехе» украинской армии на поле боя.

Об этом он сообщил, открывая очередное заедание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн в Германии.

По словам Остина, ВСУ начали контрнаступление на юге Украины и используют возможности, которые предоставили партнеры, «чтобы помочь себе в борьбе и вернуть свою суверенную территорию».

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«Сейчас мы видим очевидный успех наших общих усилий на поле боя. И каждый день мы видим решимость союзников и партнеров по всему миру, которые помогают Украине противостоять незаконной, имперской и неоправданной завоевательной войне России. И мы должны развиваться вместе с развитием борьбы», — отметил глава Пентагона.

Он подчеркнул, что облик войны меняется, соответственно меняется миссия Контактной группы.

«Мы будем вместе работать над подготовкой украинских войск в долгосрочной перспективе. Мы будем работать вместе, чтобы помочь интегрировать возможности Украины и укрепить ее совместные операции на длительную перспективу. Мы будем вместе работать над модернизацией наших оборонных промышленных баз, чтобы они соответствовали требованиям Украины на длительную перспективу», — пояснил Остин.

Глава Пентагона добавил, что партнеры и союзники будут также работать над производством и инновациями для удовлетворения потребностей Украины в самообороне в долгосрочной перспективе.

В ОК Юг ранее сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

Заместительница министра обороны Анна Маляр в Facebook написала, что события на линии фронта шириной 2500 км «развиваются по плану», а обо всех подробностях рассказывают в Генштабе и оперативных командованиях.

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активные бои идут почти по всей линии фронта. ВСУ наступают сразу на нескольких направлениях, а не только в Херсонской области.

Позже стало известно, что защитники Украины освободили от российских оккупантов несколько населенных пунктов в Херсонской области, но их названия пока не сообщают, чтобы не подвергать опасности жителей.

Президент подтвердил, что ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге.

Также появились сообщения о том, что ВСУ ведут контрнаступление в Харьковской области.

Позже советник Офиса президента Алексей Арестович намекнул, что российских оккупантов выбили из Балаклеи, которая находится вблизи Купянска и Изюма.

Позже появились сообщения об освобождении села Новая Гусаровка под Балаклеей. Жителей самого города призвали соблюдать информационную тишину.

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