Появилась возможность закончить войну. Генерал Ходжес — о контрнаступлении на юге и целесообразности для США завершить войну в этом году 6 сентября, 15:00 Эксклюзив НВ Уже сделали, что могли: генерал Бен Ходжес, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе уверяет, что в арсенале России практически не осталось способов эскалировать войну, а ядерный удар выглядит сегодня маловероятным. (Фото:AP/Mindaugas Kulbis)

Генерал Бен Ходжес констатирует потерю российской армией боевого духа и заявляет о необходимости полностью лишить Россию боеспособности, чтобы она больше не могла угрожать ни Украине, ни прочим своим соседям.

Генерал Бен Ходжес, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, а ныне один из наиболее авторитетных военных экспертов, остается неизменным оптимистом в том, что касается победы Украины в развязанной Россией войне.

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Он констатирует утрату возможностей для российской армии системно преломить ситуацию на поле боя в свою пользу, уверяет, что в период грядущих осени-зимы украинская армия имеет все шансы выйти на границы своих территорий по состоянию на 23 февраля, впрочем, оговаривается, что возможно это будет лишь при системной поддержке стран Запада, если они увеличат поставки вооружения в Украину и дадут украинской армии все, в чем она нуждается.

Об этом и многом другом он говорит в интервью НВ.

— Вы говорите, что российские войска достигли кульминации в этой войне, о чем именно идет речь? Что это значит в терминах российского вооружения, возможностей российской армии успешно наступать или обороняться?

— Кульминация — термин, который впервые был описан еще [прусским военным теоретиком XIX века] Карлом фон Клаузевицем, как точка, в которой атакующая сторона теряет возможность атаковать. Из-за потерь армии, недостатка ресурсов, из-за того, что соперник слишком крут или свои же солдаты теряют боевой дух. Этот концепт важен, поскольку защищающейся стороне всегда важно понимать, достиг ли противник кульминации. На мой взгляд, россияне достигли кульминации несколько недель назад. Из-за того, что их логистика становится все более и более ненадежной, командующие армией разсогласованы и теряют боевой дух, а солдаты не имеют особого желания воевать. Ну и, конечно, украинские защитники очень и очень профессиональны, используя оружие для того, чтобы очень удачно разрывать логистические цепочки противника. Потому я уверен, что россияне в этой войне достигли кульминации.

— В таких условиях каков потенциал эскалации конфликта со стороны России? Какие потенциальные действия России вынуждают США быть настолько осторожными в предоставлении Украине оружия с большей дальностью?

— Сегодня единственный способ, которым Россия может эскалировать этот конфликт — это применение ядерного оружия на территории Украины, что выглядит маловероятным. Они понимают, что такой шаг неминуемо повлечет за собой ответные шаги со стороны США или даже Великобритании, и это точно не то, чего хотели бы русские. И я также думаю, что олигархи, помогающие Путину фиксировать его власть, тоже не в восторге от такого решения, ведь ответные действия США и Великобритании будут очень жесткими. К тому же я думаю, что Путин предельно циничен и беспринципен, но он не безумен, потому я считаю такое развитие событий маловероятным.

Но администрации США и некоторые другие страны даже к такой вероятности ядерного удара относятся очень насторожено, и, возможно, потому так долго не решаются поставлять Украине в полном объеме то, в чем она нуждается — например те же ATACAMS. Они нужны Украине в этой войне, чтобы наносить удары по целям в РФ. Все до сих пор переживают, что это каким-то образом разозлит Россию и приведет к непредвиденным последствиям, но это ошибка. Все, что могла, Россия уже продемонстрировала. Правительство США проделало очень хорошую работу.

Есть еще один путь, которым Россия может попробовать эскалировать ситуацию. Это случится, если Запад не сможет или не захочет удержать то санкционное давление на Россию, которое уже существует. Если также будет подписан какой-либо договор о снижении боевой активности или об оперативной паузе на фронте — все это позволит России восстановить часть своего военного потенциала, исправить уже допущенные ошибки, и в результате обернется затяжной и еще более тяжелой войной для Украины и новыми атаками.

Если же Украина продолжит бороться, если война не будет поставлена на паузу и санкционный сапог продолжит давить на горло России, этого не произойдет.

— Позиция стран Запада в этом вопросе меняется с учетом того, что, как вы сами говорите, российские войска достигли кульминации несколько недель назад и не могут эффективно отвечать на действия ВСУ?

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