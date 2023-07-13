«Остынь, Владимир!» Что осталось за кадром саммита НАТО в Вильнюсе — СМИ 13 июля, 19:16 Сюжет Владимир Зеленский с женой идет на обед, устроенный для участников саммита НАТО в Вильнюсе, 11 июля 2023 года (Фото:TIM IRELAND/Pool via REUTERS)

Западные СМИ, анализируя события на саммите Североатлантического альянса, обращают внимание на один из ключевых моментов — дипломатический демарш украинского президента Владимира Зеленского. Его пост с упреками НАТО в неготовности предоставить четкие временные рамки вступления Украины стал попыткой изменить заранее согласованную повестку дня.



Источники ведущих медиа на условиях анонимности рассказывают, какой в итоге была атмосфера в Вильнюсе 11−12 июля.

Пост раздора

Черновик коммюнике саммита был готов за сутки до его начала, и уже тогда сигналы из Киева свидетельствовали, что там разочарованы, сообщал Sky News. Документ не определял временные рамки присоединения Украины к блоку. По данным телеканала, на осторожных формулировках настаивали США и Германия.

Видео дня

То же самое подтверждает Bloomberg: «В понедельник вечером текст итоговой декларации не был согласован, но в нем предлагались более четкие пути членства для Украины. Однако США и Германия требовали изменения формулировок на менее приятные для Украины. Они и попали в итоговый документ».

Тогда Владимир Зеленский поднял ставки. В своем Telegram он разместил пространный комментарий, где, по сути, обвинил лидеров Запада в слабости.

«Беспрецедентно и абсурдно — когда нет никаких временных рамок ни для приглашения ( !), ни для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об „условиях“ даже для приглашения Украины… Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией». Владимир Зеленский

Такие формулировки необычны для Зеленского, говорили собеседники The Guardian. Как правило, во время войны он пытался заинтересовать западные страны тщательно выверенными заявлениями, направленными на завоевание широкой поддержки. «Источники в НАТО считают, что Зеленский в последний момент прибегнул к жесткой публичной дипломатии в надежде побудить к внесению изменений в итоговую декларацию саммита», — говорится в заметке The Guardian.

«Зашел слишком далеко»

Дипломаты, с которыми общалось издание Politico, говорили, что реакция на твит у многих была — поднятые от удивления брови.

«Это непродуманный и несправедливый подход», — сказал один высокопоставленный дипломат из Центральной Европы, подчеркнув, что Зеленский «заходит слишком далеко».

Некоторые члены делегаций, впрочем, признались, что понимают чувства украинского лидера.

«Его разочарование можно понять, учитывая агрессивную войну, которую ведет Россия», — сказал один из дипломатов. Второй высокопоставленный представитель страны НАТО добавил: «Мы уважаем все, что он говорит. Потому что украинцы находятся в центре войны, и вполне понятно, что у них большие надежды».

Однако человек, знакомый с проектом документа, сказал тогда Politico, что союзники посылают Киеву мощный сигнал, что текст почти окончательный и Украина должна его принять.

«Когда ситуация грозила выйти из-под контроля, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак звонил советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, но текст все равно был утвержден еще до приезда украинцев», — пишет Bloomberg.

По словам американского чиновника, с которым говорили журналисты The Washington Post, после поста Зеленского многие в делегации США чувствовали «настоящую ярость». Там не были готовы к такому выступлению, понимая, что напряжение возросло, а позиция, которую отстаивал президент Джо Байден, стала менее сбалансированной. Байден убежден, что ошибочный шаг США в Украине может спровоцировать Третью мировую войну, но он не может игнорировать голоса в пользу желания Киева быстро присоединиться к НАТО, пишет газета.

«Белый дом не хочет увязывать НАТО с предоставлением летального оружия», — пояснил на условиях анонимности высокопоставленный дипломат из страны Альянса. То есть, США готовы выделять миллиарды долларов, но вся военная помощь должна координироваться между странами-членами вне официальных директив НАТО.

Успокаивая Зеленского

По словам дипломатов, участвовавших в переговорах, американская команда старалась быть лаконичной, не желая долго рассказывать о своих взглядах на стремление Украины к членству. «Они мало говорят о том, почему занимают ту позицию, которую занимают», — сказал WP другой высокопоставленный дипломат НАТО. — Ссылались на ход реформ [в Украине]. Единства в этом вопросе нет".

Источники Bloomberg утверждают, что лидеры стран Альянса на закрытой встрече 11 июля критиковали Зеленского за резкость. Более откровенным разговор стал после обеда.

«По словам одного присутствующего там человека, когда президент США Джо Байден уже поехал в отель, другие лидеры передали Зеленскому четкое сообщение. „Тебе надо остыть и посмотреть на полный пакет предложений“, — сказали Зеленскому. В конце концов, Украина получила обновленные обязательства относительно возможного членства и гарантии безопасности от стран „Большой семерки“. На следующий день месседж, похоже, дошел до адресата», — пишет издание.

Что было в среду

Показалось, Зеленский радикально изменил мнение о решении НАТО. Он выразил уверенность, что в Альянсе не будут выдвигать политических требований для приглашения Украины, отмечает Bloomberg.

Источники The New York Times соглашаются, что атмосфера на второй день разрядилась. Зеленский постоянно хвалил администрацию Байдена и благодарил за помощь, направленную на то, чтобы сохранить как можно больше жизней украинцев.

Представители Белого дома после саммита говорили, что Киеву переданы огромные объемы оружия и что саммит как никогда приблизил Украину к членству, пишет The Washington Post.

В Вильнюсе Украина впервые столкнулась со всеми тонкостями и сложностями политики НАТО как страна, которая реально претендует на членство, резюмирует ВВС.

«Одним из менее заметных итогов Вильнюсского саммита является тот опыт, который получила украинская власть в натовской политике. Об этом немало говорили в кулуарах. Альянс в своих решениях традиционно ориентируется на консенсус и поиск общего знаменателя. Часто этот знаменатель является компромиссным. Соответственно, саммит, который, по мнению украинской стороны, должен был бы стать историческим, стал компромиссным», — говорится в материале британской медиакорпорации.