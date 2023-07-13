«Я не думаю, что это здоровый сарказм». Посол Украины в Британии отреагировал на слова Зеленского о «благодарности Уоллесу каждое утро» 13 июля, 13:58 Вадим Пристайко (Фото:Кадр из видео Sky News/Twitter)

Экс-глава МИД и посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал «нездоровым сарказмом» слова президента Украины Владимира Зеленского в ответ на обвинения министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в «недостаточной благодарности» за военную помощь.

Об этом Пристайко сказал в комментарии Sky News.

«Я думаю, он ответил немного с сарказмом в его вчерашнем заявлении… Он сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его… Я не думаю, что это здоровый сарказм», — заявил посол.

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Пристайко добавил, что Украине не нужно показывать россиянам любые конфликты с международными партнерами.

«Мы не должны показывать россиянам, что между нами (с партнерами — ред.) что-то есть, они должны знать, что мы работаем вместе, если что-то случится, Бен может позвонить мне и рассказать все, что он хочет», — заявил Пристайко.

Зеленский по дороге в Вильнюс резко раскритиковал страны НАТО, которые обсуждают формулировки по приглашению Украины в Альянс, а не ее членства, и предлагают «условия» для этого приглашения.

После этого Уоллес заявил, что Украине следовало бы больше благодарить Запад за оружие, поскольку, по его словам, на фоне желания украинцев быстро получить всю возможную помощь «не всегда говорят, что они благодарны за ту, что получили».

В ответ Зеленский пошутил, что может благодарить Британию каждое утро, и обратился к министру обороны Алексею Резникову. Он попросил его провести переговоры с Волессом в тот же день и поблагодарить за переданную Британией помощь.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак дистанцировался от слов Уоллеса относительно недостаточной благодарности Украины за поставки оружия, сказав, что Зеленский неоднократно выражал благодарность, в частности в своем обращении к британскому парламенту в начале этого года.