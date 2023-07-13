«Большой трагедии не произошло». Как эмоциональные заявления Зеленского отразили реакцию украинцев на саммит НАТО — интервью с Фесенко 13 июля, 16:54 NV Премиум Президент Украины на саммите в Вильнюсе, Литва, 12 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Владимир Фесенко, политолог, рассказал в эфире Radio NV, как эмоциональные и критические заявления президента Украины в сторону НАТО отражают реакцию украинского общества на саммит Альянса, хотя никакого особого негатива для Киева не произошло.

— Я начну с того, что Владимир Зеленский накануне по пути в Вильнюс беспощадно раскритиковал партнеров, которые обсуждают перспективы членства Украины в НАТО без Украины. Хотя это на самом деле так всегда происходит.

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Многие ее поддержали, потому что, мол, давно уже западные лидеры не слышали такой справедливой критики в свой адрес. С другой стороны, кто-то критиковал Владимира Зеленского, потому что, говорят, так нельзя, потому что все-таки от стран-партнеров зависит выживание Украины.

Сейчас речь идет о военной помощи, в частности. Как вы думаете, насколько это такой был недипломатический шаг, но политически действенный?

— Что касается политической действенности — посмотрим дальше. Я просто напомню, что Зеленский — первый украинский президент вообще за все годы независимости, который не боится критиковать наших партнеров. И это же не только сейчас. Я напомню. В 2021 году он многих удивил, когда раскритиковал и Байдена, и Меркель за их позицию по Северным потокам. Была критика за промедление с поставкой оружия Украине. И по системам Patriot, и по танкам, и по F-16. Что мы видим сейчас? Красные линии и по системам Patriot, и по танкам, и по F-16 преодолены. Поэтому во многих случаях критика в адрес наших партнеров она срабатывает.