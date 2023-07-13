Неопределенные условия, будущие гарантии и оружие уже сейчас. Восемь фактических итогов саммита НАТО для Украины 13 июля, 11:58 Сюжет NV Премиум Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе, 12 июля 2023 (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

12 июля в Вильнюсе завершился двухдневный саммит НАТО, который не принес Украине ни приглашения, ни четких дат вступления в Альянс, однако наметил основы для гарантий безопасности от самых влиятельных стран мира на период пути Киева в НАТО.

NV напоминает о главных для Украины фактических результатах саммита НАТО в Вильнюсе.

1Украине больше не нужно выполнять План действий по членству в НАТО

Это одно из главных решений, зафиксированных в итоговом коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе. Альянс признал, что путь Украины к интеграции в НАТО «вышел за пределы необходимости Плана действий по членству» (ПДЧ), о котором шла речь с 2008 года. Поэтому в будущем Украина сможет стать членом НАТО без выполнения ПДЧ, а после официального приглашения к членству в Альянсе. Йенс Столтенберг отметил, что путь Украины в НАТО, таким образом, сократился с двух шагов до одного, однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что этот путь «стал короче, но не стал быстрее».

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2Альянс видит Украину в НАТО, но не уточнил ни условий, ни сроков приглашения и вступления

Наиболее противоречивый для Украины итог саммита также закреплен в финальном коммюнике — это фраза о том, что Киев получит приглашение стать членом НАТО лишь тогда, когда «согласятся все союзники и будут выполнены условия». Что это за условия — Украине пока неизвестно, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. «Вот в этом и проблема. То есть, когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они? […] Будем работать с союзниками для того, чтобы оно все не замерло на месте, а мы двигались вперед», — отметил министр в разговоре с Радио Свобода. Владимир Зеленский дал понять, что речь идет о времени после завершения войны: «Украина будет членом НАТО, когда действительно будут соответствующие условия. Я понимаю под этим, что тогда, когда будет безопасно на нашей земле». По итогам саммита Зеленский также отметил: «Украину точно пригласят в НАТО, и Украина точно станет членом Альянса. Никакого другого мнения я сегодня не слышал». Генсек Альянса Йенс Столтенберг добавил, что речь идет также об условиях, частично заложенных в статье 10 в Вашингтонском договоре НАТО. «И конечно, члены Альянса должны оценить, полностью ли выполнены условия», — сказал генсек.