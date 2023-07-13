Что (не) решил саммит НАТО: чем помогут Украине гарантии G7 и изменили ли что-то для Киева расплывчатые обещания членства — мировые СМИ 13 июля, 16:28 Сюжет NV Премиум Флаг Украины устанавливают перед заседанием Совета Украина-НАТО, 12 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Yves Herman)

По итогам двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе Альянс продемонстрировал значительно большее единство в противостоянии России, чем когда-либо, однако это единство заметно ослабевает, когда речь идет о вопросе членства Украины.

Такие выводы озвучивают многие влиятельные мировые СМИ, анализируя последствия решений, прозвучавших на саммите НАТО в Вильнюсе.

NV собрал выдержки из нескольких свежих материалов западных медиа по итогам саммита НАТО.

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Обозреватель немецкого Spiegel Ян Пуль дал резкие оценки правительству Германии за упорное нежелание приблизить членство Украины в НАТО. «На саммите НАТО правительство Германии снова проигнорировало предостережения восточноевропейских партнеров. Это вредит Украине и Западу», — пишет Пуль в материале под заголовком Германия ничему не научилась.

CNN расценивает гарантии, обещанные Украине странами G7, как «промежуточную меру», направленную на то, чтобы помочь Украине преодолеть период до момента, пока она не станет членом НАТО и сможет в полной мере воспользоваться принципом коллективной обороны — причем «этот момент Альянсу еще предстоит определить», констатируют авторы материала. «И хотя лидеры облегчили путь для окончательного членства Украины, они отложили судьбоносное геополитическое решение — возможно, для своих преемников — заявив, что она еще должна выполнить экономические и политические условия для вступления». CNN также называет привлечение стран G7 к постоянному потоку поставок оружия в Украину «креативным решением для удовлетворения ее будущих потребностей, которое одновременно преодолело ограничения [согласно видению Белого дома] на более тесные отношения между Киевом и НАТО». Телеканал выделяет несколько следствий формата гарантий Украине от G7 — как символических, так и практических: