Почему власти Украины попросили у Грузии Буки, хотя знали, что она их не передаст — грузинский политолог 11 января, 18:22 Киев просил передать комплексы Бук, предоставленные Украиной Грузии во время войны 2008 года (Фото:mil.in.ua)

Грузинский политолог Гела Васадзе в интервью Радио NV объяснил, почему Украина попросила у Грузии Буки, хотя знала, что она их не передаст.

«О Буках, я скажу так: давайте будем откровенными — прекрасно знали власти Украины, что грузинские власти не дадут Буки. Знали. Почему это было сделано? [Чтобы] отделить „чистых“ от „нечистых“: „Ребята, вы члены Рамштайна, передавайте Буки. А если вы не передаете Буки, то какие вы члены Рамштайна“. Вот о чем идет речь на самом деле. А о том, что Буки не будут переданы: когда просили, власти Украины об этом уже знали. Уверяю вас», - сказал Васадзе Радио NV.

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Он уточнил, что это удар не по Грузии, а по нынешним властям, чья позиция «не соответствует тому статусу, который сегодня имеет Грузия».

9 января временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил, что Киев просил передать комплексы Бук, предоставленные Украиной Грузии во время войны 2008 года, также запрос Украины включал и переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin. Правительство Грузии в этом отказало.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили назвал отказ «позором».

