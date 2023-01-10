«Путин — мелкое мстительное создание». О Саакашвили, Буках и Тбилиси, который пытается не раздражать РФ — интервью с грузинским политологом 10 января, 20:03 Эксклюзив NV Люди на митинге в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Тбилиси. Грузия, 4 января 2023 года (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Победа Украины в войне неизбежна, считает грузинский политолог Гела Васадзе. Но победа Украины, по его мнению, не значит, что автоматически все страны будут в безопасности. А Грузия, предполагает он, может оказаться в чумном бараке.

В тоже время, говорит Васадзе, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили морят в тюрьме, фактически уже довели до инвалидности. Власти в Тбилиси боятся отпустить Саакашвили, потому мстя российского диктатора Владимира Путина может быть моментальной. Конфликту много лет. Политолог объясняет: Саакашвили — это первый человек, который бросил вызов главе Кремля.

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Путин, убежден Васадзе, мелкое мстительное создание, он обещал уничтожить Саакашвили, чем сейчас и занимается.

Больше о взаимоотношениях Украины, Грузии и России политолог Васадзе рассказал в интервью Radio NV.

— Объясните, пожалуйста, что сейчас в Грузии говорят о передаче комплексов Бук Украине. И почему эта тема приобрела такой скандальный характер?

— Что тут говорить: ничего удивительного в этом нет.

Если мы возьмем заангажированные страны, то получим Рамштайн и не Рамштайн. С не Рамштайном все понятно: там есть Беларусь, Россия, туда же примыкает и Иран. Я считаю, что это уже тоже государство-агрессор. Дальше — все страны, которые более-менее стараются сохранить нейтралитет. А вот внутри Рамштайна есть несколько стран (среди них Турция, Венгрия, и, как это не печально, Грузия), у которых есть какая-то особая позиция.

Что касается Грузии, это очень хороший пример того, как внутренняя политика является абсолютно продолжением внешней политики и наоборот. На протяжении многих лет Украина — это вопрос не внешней политики Грузии. Практически с момента победы Революции Достоинства, Украина — это вопрос внутренней политики Грузии.

И Украину воспринимали как Офис единого национального движения. Для тех, кто не в курсе: это партия Михеила Саакашвили. Это такой центр, страна которая поддерживает оппозицию.



Даже тогда, когда, мягко говоря, у Саакашвили не были хорошими отношения с украинскими властями, тем не менее, очень много людей из команды Михеила Саакашвили продолжали присутствовать во властях команды Украины. Сейчас — тем более. «И с Путиным там можно было договориться», а такой плохой Саакашвили не смог это сделать. Вся история войны Украины с 2014 года доказывает прямо обратное.

— Действительно, по-своему в Грузии воспринимают ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине, интерпретируя ее через события грузинской войны.

— Естественно. При чем это напрямую зависит от того, к какому политическому лагерю принадлежит тот, кто интерпретирует. Потому что если он принадлежит к лагерю оппозиции, то однозначно говорит: «Смотрите, Россия не делает ничего нового».

И она, действительно, не делает ничего нового, давайте по-честному. Россия продолжает пытаться уничтожить соседнее государство.