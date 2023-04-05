Сегодня Зеленский приедет в Польшу, впервые с официальным визитом с начала вторжения — онлайн 5 апреля, 07:52 Владимир Зеленский и Анджей Дуда последний раз встречались 10 февраля в Жешуве (Фото:Marek Borawski/KPRP)

В среду, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу по приглашению польского президента Анджея Дуды. О визите было объявлено за два дня.

После начала полномасштабного вторжения это первый официальный визит президента Украины в Польшу, хотя за этот период он уже несколько раз посещал страну во время других международных поездок.



Видео дня

Зеленский встретится с поляками и украинцами в Королевском замке в Варшаве. По словам замминистра иностранных дел Польши Марцина Пшидача, на встречу смогут прийти все желающие.

Также заместитель главы МИД Польши сказал, что визит президента Украины будет особенным и, в отличие от поездок в Лондон и Вашингтон, будет иметь элемент «публичного характера».

Глава канцелярии президента Польши Гражина Игначак-Бандых назвала визит Зеленского «символическим».

По ее словам, он будет однодневным, вместе с президентом Украины Польшу посетит первая леди Елена Зеленская. Запланирована церемония приветствия перед президентским дворцом, затем двусторонние переговоры лидеров, переговоры делегаций и встреча главы украинского государства с поляками и украинцами, проживающими в Польше.

Игначак-Бандых добавила, что визит готовится в сотрудничестве со всеми службами безопасности. В повестке дня переговоров Зеленского и Анджея Дуды «поддержка Украины и дальнейшие шаги» в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, экономика и восстановление Украины, а также «исторические вопросы» и договор о добрососедских отношениях между Польшей и Украиной.

На прошлой неделе Зеленский провел переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой, по итогам которых анонсировал подготовку «к важным мероприятиям».

В последний раз они проводили встречу 10 февраля в Жешуве, когда Зеленский возвращался в Украину после визитов в Великобританию, Францию и Бельгию.

NV следит за главными деталями визита Зеленского в Польшу 5 апреля 2023:

07:46 «Знак доверия и благодарности Польше и полякам» — Варшава о визите Зеленского

Комментируя визит Владимира Зеленского в Польшу, агентство Reuters приводит слова советника польского президента Анджея Дуды по внешней политике Марцина Пшидача. По его словам, визит «следует воспринимать как знак доверия и благодарности Польше и полякам».



Reuters называет Польшу «близким союзником» Украины, напоминая о ее значительной роли в активизации западной военной и политической поддержки для Киева во время полномасштабного вторжения России.

Агентство подтверждает, что в ходе поездки Зеленский встретится с президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким, а также пообщается с украинскими беженцами и представителями польской общественности.

Визит Зеленского также состоится в разгар дискуссий о влиянии импорта украинского зерна на сельскохозяйственную сферу Польши — этот импорт уже привел к падению цен в нескольких странах на востоке ЕС.

«На переговорах с президентом Зеленским мы, безусловно, будем обсуждать украинское зерно и различные сельскохозяйственные продукты, потому что мы хотим, чтобы любая торговля с Украиной не дестабилизировала наш рынок», — сказал Моравецкий.

Несколько дней назад премьер-министры пяти восточных государств ЕС в своем письме президенту Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен заявили о возможном возобновлении пошлин на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, если ее наплыв, снижающий цены на рынках Европейского Союза, нельзя остановить другими средствами.

07:00 «Смелые и амбициозные»: Зеленский о международных мероприятиях этой недели перед визитом в Варшаву

В своем вечернем обращении 4 апреля президент Украины Владимир Зеленским назвал «смелыми и амбициозными» международные мероприятия, запланированные на неделю.



«Весь день готовимся к международным мероприятиям, которые запланированы на эту неделю. Они важные, смелые, амбициозные, что является правилом для Украины», — сказал он.