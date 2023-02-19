Украина будет бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ в Вене из-за участия россиян — нардеп 19 февраля, 15:57 Украина будет бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ в Вене из-за участия россиян (Фото:OSCE / Facebook)

Украинская делегация не будет участвовать в заседаниях зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая будет проходить 23−24 февраля в Вене, в знак протеста против допуска к ней представителей РФ.



Об этом сообщила член украинской делегации, народный депутат Евгения Кравчук (фракция Слуга народа).

«Мы не будем участвовать в официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи, ни в одном. Но мы едем в Вену для переговоров с нашими партнерами по поводу того, что делать, как вывести из этого кризиса ОБСЕ и, по крайней мере, Парламентскую ассамблею ОБСЕ», — заявила Кравчук в воскресенье, 19 февраля, в эфире телемарафона.

Видео дня

Она также отметила, что в планах провести в Вене встречу делегаций антипутинской коалиции в ПА ОБСЕ.



Представительница Украины напомнила, что Австрия выдала визы 61 человеку из российской делегации.

«Там не только парламентарии, которые являются военными преступниками. Там целая куча просто: спецслужбы, пропагандисты, которые приедут использовать заседание Парламентской ассамблеи просто как декорацию. Мы вместе с нашим украинским сообществом работаем над протестами возле территории Хофбурга, где это будет проходить, чтобы это не становилось нормой», — сказала Кравчук.

Кравчук в комментарии Интерфакс-Украина добавила, что Киев координирует свои действия с делегациями стран-партнеров.

«Мы планируем сейчас с нашими партнерами дальнейшие шаги и само поведение тех делегаций, которые будут на сессионных мероприятиях. Здесь есть разные подходы. Страны Балтии рассматривают возможность бойкота. Такие делегации, как США, Великобритания и некоторые другие страны, хотят сделать очень резкие обращения и готовят письменные заявления для их принятия как раз в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Мы будем в координации», — рассказала нардепка.

23—24 февраля в Вене состоится зимняя сессия ПА ОБСЕ, главной темой которой станет годовщина полномасштабного вторжения России в Украину.

Ожидается, что участие в ней также примет делегация страны-агрессора, в составе которой и подсанкционные депутаты. МИД Австрии несмотря на это выдал визы членам российской делегации, заявив, что имеет такие «юридические обязательства».

Представители более 20 стран в совместном письме призвали австрийские власти и главу ПА ОБСЕ не допустить российскую делегацию к участию в зимней сессии ассамблеи.

Делегации РФ и Беларуси не участвовали в предыдущих заседаниях ПА ОБСЕ летом и осенью прошлого года, проходивших в Великобритании и Польше, поскольку им не выдали визы принимающие страны.