Двух украинских детей вывезли из Австрии в Россию. Лубинец выходит из Европейского института омбудсмена 8 февраля, 17:19 Дмитрий Лубинец (Фото:Скриншот видео Дмитрий Лубинец/Facebook)

Двух украинских детей, которые из-за войны против Украины находились в Австрии, незаконно вывез в Россию «правозащитник Европейского института омбудсмана (ЕИО)». Омбудсмен Дмитрий Лубинец направил его членам письмо о выходе из объединения.

Он рассказал, что, по информации СМИ, детей вывез доктор Йозеф Зигеле, генеральный секретарь ЕИО, член правления Института и замомбудсмена Тироля. По словам Лубинца, власти Австрии начали официальное расследование его действий.

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«В Европейском институте Омбудсмана по моей просьбе не провели внутреннее расследование и не применили соответствующих санкций к господину Зигеле, поступок которого противоречит цели основания Института и свидетельствует о его предвзятости. Президент Института господин Драган Милков проигнорировал мои запросы», — заявил он.

На видео Лубинец разрезал ножницами свое удостоверение члена этой организации. По словам украинского омбудсмена, его коллеги из Латвии и Литвы Юрис Янсонс и Эрике Леонайте уже вышли из ЕИО. Он обратился ко всем остальным с просьбой рассмотреть возможность немедленного выхода из Института и осудить действия его руководства.

По состоянию на 28 декабря 2022 года россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины более 13 тысяч детей, сообщил министр обороны Алексей Резников.

